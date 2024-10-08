Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà CT4 VIMECO, Đường Tú Mỡ - Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch Digital ngắn hạn và dài hạn dựa theo mục tiêu của các dự án thuộc công ty trên các kênh Online (Facebook, Website, Fanpage, Youtube, Twitter, Instagram)

Làm việc với các đơn vị nhà cung cấp để phát triển kế hoạch và thực hiện sản phẩm/dịch vụ trên các hệ thống quảng cáo Online đảm bảo kết quả đặt ra.

Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu thông qua các công cụ Digital Marketing, bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.

Cập nhật xu hướng, danh sách agency digital, KOL, các hình thức format mới trên social.

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/Giám đốc Marketing

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp trở lên, chuyên ngành Marketing

- Tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương;

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản.

- Có kiến thức am hiểu về các hệ thống Quảng cáo Online (Google Ads, Facebook Ads, mạng lưới hệ thống Quảng cáo của các Báo Online và hệ thống Quảng cáo trong các Phần mềm giao tiếp).;

- Kiến thức về các hệ thống Đo lường (Webmaster Tool, Google Studio/Analytic)

- Có kiến thức về Lập kế hoạch và thực hiện SEO.

Kỹ Năng:.

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá;

- Có óc sáng tạo;

- Kỹ năng Trình bày/Diễn đạt, /Giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng Lắng nghe;

- Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 – 15.000.000đ/tháng;

Phụ cấp tiền gửi xe + Hỗ trợ tiền ăn + Hoa hồng;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật;

Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, nghỉ mát hàng năm...

Được hưởng chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo quy định của Công ty;

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

