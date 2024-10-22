Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
- Hà Nội: Biệt thự C25
- 28 Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty.
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt.
Thu thập và phân tích thông tin thị trường và các đối thủ cạnh tranh về sản phẩm, giá bán, content, chương trình khuyến mãi, ...
Xây dựng, duy trì, quản lý tài khoản, quản lý dòng tiền quảng cáo đảm bảo tính liên tục của quảng cáo Facebook ads.
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng.
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.
Lập báo cáo, đo lường các chỉ số liên quan đến công việc theo ngày/tuần/tháng.
Phối hợp với các thành viên trong phòng: Content, Design, Photo, Stylist và bộ phận Sale để tối ưu quảng cáo.
Các công việc khác do Trưởng bộ phận và cấp trên giao cho.
Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty.
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt.
Thu thập và phân tích thông tin thị trường và các đối thủ cạnh tranh về sản phẩm, giá bán, content, chương trình khuyến mãi, ...
Xây dựng, duy trì, quản lý tài khoản, quản lý dòng tiền quảng cáo đảm bảo tính liên tục của quảng cáo Facebook ads.
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng.
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.
Lập báo cáo, đo lường các chỉ số liên quan đến công việc theo ngày/tuần/tháng.
Phối hợp với các thành viên trong phòng: Content, Design, Photo, Stylist và bộ phận Sale để tối ưu quảng cáo.
Các công việc khác do Trưởng bộ phận và cấp trên giao cho.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 02-03 năm ở vị trí tương đương.
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý và phân công công việc
Kỹ năng làm việc nhóm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty bán lẻ, thời trang, mỹ phẩm, F&B.
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước
Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Year & Party, Teambuilding
Thưởng tháng lương thứ 13 hoặc 14 tùy vào tình hình kinh doanh
Hưởng chính sách chiết khấu khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng thuộc Công ty
Được hưởng chế độ BHXH, phép năm...theo quy định Bộ luật lao động
Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI