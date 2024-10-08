Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến lược Digital Marketing cho các sản phẩm Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, và quảng cáo nội sàn TMĐT. Sử dụng Google Analytics, Facebook Insights và công cụ phân tích nội sàn để theo dõi lượng traffic, tỷ lệ chuyển đổi và hành vi người dùng.- Đưa ra các đề xuất tối ưu hóa dựa trên dữ liệu thu thập được. Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh digital như website, mạng xã hội, email marketing. Thực hiện các chiến dịch quảng cáo online trên các nền tảng như Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Phân tích và tối ưu hóa SEO cho website công ty, tăng lượng truy cập và chuyển đổi. Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing online. Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông và marketing của công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các ngành hàng sản phẩm gia dụng, FMCG Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing, SEO, quảng cáo trên Facebook và Google. Có khả năng sáng tạo nội dung và thiết kế đồ họa cơ bản. Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics, Facebook Insights. Có kỹ năng viết content marketing tốt, khả năng diễn đạt và trình bày ý tưởng rõ ràng. Cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực Digital Marketing và các ngành liên quan. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Tiếng Anh đọc hiểu tốt, có thể giao tiếp cơ bản.

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng Digital Marketing. Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty. Được làm việc trong môi trường đa ngành, tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau. Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng marketing trong các ngành Bảo hiểm, Bất động sản, Bán lẻ, Sản xuất và Logistics.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.