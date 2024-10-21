Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 17, Tòa Viwaseen, 48 Tỗ Hữu, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 14 - 15 Triệu
Lập kế hoạch phân bổ ngân sách hàng tháng và triển khai hoạt động Quảng cáo trả phí trên Facebook Ads, Google, Tiktok, Zalo và kênh tiềm năng khác (nếu có)
Thực hiện chi tiêu và quản lý ngân sách quảng cáo dựa trên KPI và hiệu quả (tỳ lệ chi phí/ doanh thu)
Đo lường hiệu quả quảng cáo và phân tích dữ liệu để đưa ra các chiến thuật và đề xuất giải pháp phù hợp nhằm tối ưu hóa mục tiêu thương hiệu
Phối hợp với các nhân sự khối Marketing, Kinh doanh, Kế toán để thúc đẩy hiệu quả công việc
Báo cáo công việc hàng ngày và tháng
Thực hiện các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Digital Marketing, Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương Mại hoặc tương đương
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads tại các ngành bán lẻ, thời trang. ưu tiên các bạn có kinh nghiệm Marketing chuyển đổi website E-commerce trên nền tảng Facebook.
Kỹ năng phân tích, đánh giá và viết báo cáo
Khả năng tóm gọn nội dung quảng cáo
Khả năng làm việc độc lập với trách nhiệm cao
Tại Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : Từ 14-15 triệu
Hưởng lương tháng 13,14
Hưởng BHXH,BHYT,BHTN và Bảo hiểm sức khỏe
Hưởng chính sách mua hàng ưu đãi hàng tháng
Hưởng nghỉ/thưởng Lễ Tết, thăm hỏi, du lịch hàng năm
Được đào tạo, hoàn thiện kỹ năng kiến thức phát triển ngành nghề
