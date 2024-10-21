Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 17, Tòa Viwaseen, 48 Tỗ Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Lập kế hoạch phân bổ ngân sách hàng tháng và triển khai hoạt động Quảng cáo trả phí trên Facebook Ads, Google, Tiktok, Zalo và kênh tiềm năng khác (nếu có) Thực hiện chi tiêu và quản lý ngân sách quảng cáo dựa trên KPI và hiệu quả (tỳ lệ chi phí/ doanh thu) Đo lường hiệu quả quảng cáo và phân tích dữ liệu để đưa ra các chiến thuật và đề xuất giải pháp phù hợp nhằm tối ưu hóa mục tiêu thương hiệu Phối hợp với các nhân sự khối Marketing, Kinh doanh, Kế toán để thúc đẩy hiệu quả công việc Báo cáo công việc hàng ngày và tháng Thực hiện các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Digital Marketing, Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương Mại hoặc tương đương Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads tại các ngành bán lẻ, thời trang. ưu tiên các bạn có kinh nghiệm Marketing chuyển đổi website E-commerce trên nền tảng Facebook. Kỹ năng phân tích, đánh giá và viết báo cáo Khả năng tóm gọn nội dung quảng cáo Khả năng làm việc độc lập với trách nhiệm cao

Tại Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6;

Lương : Từ 14-15 triệu

Hưởng lương tháng 13,14

Hưởng BHXH,BHYT,BHTN và Bảo hiểm sức khỏe

Hưởng chính sách mua hàng ưu đãi hàng tháng

Hưởng nghỉ/thưởng Lễ Tết, thăm hỏi, du lịch hàng năm

Được đào tạo, hoàn thiện kỹ năng kiến thức phát triển ngành nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.