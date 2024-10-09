Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH
- Hồ Chí Minh: 831 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch digital marketing cho các sản phẩm của công ty
Quản lý và tối ưu hóa các kênh digital marketing như website, social media, email marketing
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing
Tạo nội dung hấp dẫn cho các kênh digital (bài viết, hình ảnh, video) phù hợp với từng sản phẩm của công ty
Nghiên cứu xu hướng thị trường và hành vi người tiêu dùng trong lĩnh vực ngành ô tô
Phối hợp với phòng kinh doanh lên chương trình sự kiện
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức nền tảng về Digital Marketing và các công cụ liên quan
Có kỹ năng thiết kế cơ bản, sử dụng thành thạo các công cụ như Photoshop,
Hiểu biết về Google Ads và các nền tảng quảng cáo online khác
Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra insights
Kỹ năng viết content marketing tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn
Cập nhật xu hướng marketing mới trong ngành ô tô
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chủ động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao
Kinh nghiệm trong môi trường ô tô là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng cho các ứng viên có năng lực
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được nghỉ phép theo quy định và các ngày lễ trong năm
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH
