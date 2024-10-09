Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 831 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch digital marketing cho các sản phẩm của công ty Quản lý và tối ưu hóa các kênh digital marketing như website, social media, email marketing Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing Tạo nội dung hấp dẫn cho các kênh digital (bài viết, hình ảnh, video) phù hợp với từng sản phẩm của công ty Nghiên cứu xu hướng thị trường và hành vi người tiêu dùng trong lĩnh vực ngành ô tô Phối hợp với phòng kinh doanh lên chương trình sự kiện

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan Có kiến thức nền tảng về Digital Marketing và các công cụ liên quan Có kỹ năng thiết kế cơ bản, sử dụng thành thạo các công cụ như Photoshop, Hiểu biết về Google Ads và các nền tảng quảng cáo online khác Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra insights Kỹ năng viết content marketing tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn Cập nhật xu hướng marketing mới trong ngành ô tô Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Chủ động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao Kinh nghiệm trong môi trường ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến nhanh chóng cho các ứng viên có năng lực Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Được nghỉ phép theo quy định và các ngày lễ trong năm Tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin