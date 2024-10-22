Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu và sản phẩm của công ty trên kênh Facebook và quản trị hệ thống fanpage, website, tài khoản quảng cáo. Tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên kênh online của công ty. Phối hợp với các bộ phận nội dung, sản xuất, media trong phòng marketing Theo dõi chỉ số, báo cáo, tổng hợp dữ liệu & đề xuất các giải pháp tối ưu các hoạt động online. Nghiên cứu thị trường, đối thủ để cập nhật cho vị trí quản lý trực tiếp Phối hợp & giám sát các hoạt động digital marketing thuê ngoài

Triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu và sản phẩm của công ty trên kênh Facebook và quản trị hệ thống fanpage, website, tài khoản quảng cáo.

Tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên kênh online của công ty.

Phối hợp với các bộ phận nội dung, sản xuất, media trong phòng marketing

Theo dõi chỉ số, báo cáo, tổng hợp dữ liệu & đề xuất các giải pháp tối ưu các hoạt động online.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ để cập nhật cho vị trí quản lý trực tiếp

Phối hợp & giám sát các hoạt động digital marketing thuê ngoài

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác/khóa học liên quan. Ưu tiên ứng viên có giấy chứng nhận khóa học Digital marketing từ Google. Có kiến thức về: Quản trị Website, triển khai landingpage,quảng cáo online (Facebook Ads, Google Ads). Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích số liệu Facebook Analytic, GA4, Google Tag manager, Yandex...(không biết được đào tạo) Kinh nghiệm 01 năm trở lên làm việc tại các vị trí tương đương. Có tính, cầu thị và ham học hỏi. Có laptop để làm việc.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác/khóa học liên quan. Ưu tiên ứng viên có giấy chứng nhận khóa học Digital marketing từ Google.

Có kiến thức về: Quản trị Website, triển khai landingpage,quảng cáo online (Facebook Ads, Google Ads).

Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích số liệu Facebook Analytic, GA4, Google Tag manager, Yandex...(không biết được đào tạo)

Kinh nghiệm 01 năm trở lên làm việc tại các vị trí tương đương.

Có tính, cầu thị và ham học hỏi.

Có laptop để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 -12tr + hoa hồng (trung bình đơn từ 4-6tr) = thu nhập trung bình 15-20tr/tháng. Không áp doanh số cố định, hưởng % hoa hồng theo doanh thu thực đạt. Chế độ chung: Thâm niên 500k/năm (Cộng thêm vào lương cứng) + Chuyên cần (200k vào lương) + Thưởng lễ/ tết/ sinh nhật... + Nghỉ phép năm + Teabreak tại văn phòng + Đồng phục + Đánh giá định kỳ/đột xuất theo hiệu suất công việc. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ thai sản, ngày nghỉ...theo luật và quy định công ty.

Lương cứng 8 -12tr + hoa hồng (trung bình đơn từ 4-6tr) = thu nhập trung bình 15-20tr/tháng.

Không áp doanh số cố định, hưởng % hoa hồng theo doanh thu thực đạt.

Chế độ chung: Thâm niên 500k/năm (Cộng thêm vào lương cứng) + Chuyên cần (200k vào lương) + Thưởng lễ/ tết/ sinh nhật... + Nghỉ phép năm + Teabreak tại văn phòng + Đồng phục + Đánh giá định kỳ/đột xuất theo hiệu suất công việc.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ thai sản, ngày nghỉ...theo luật và quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin