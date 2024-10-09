Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 18 Triệu

Mức lương 17 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sieuthichongtham , Lô E06, Khu 3.2ha Phố Yên Lộc Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 17 - 18 Triệu

- Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing cụ thể như: xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm, dịch vụ, các chương trình truyền thông, các chương trình khuyến mãi theo định hướng của công ty.

- Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi chiến lược quảng cáo của các sản phẩm trên các kênh Online như: Facebook, Zalo, TikTok, Youtube

- Thực hiện việc đổi mới, phát triển các nền tảng, chiến dịch về Marketing cho hoạt động kinh doanh.

- Triển khai các chiến dịch về sản phẩm hoặc thương hiệu thông qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Social Media, Mobile Marketing, Online Advertising, Email Marketing, SMS Marketing, Affiliate Marketing,).

Với Mức Lương 17 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan như: công nghệ thông tin, đồ họa, sáng tạo nội dung...

- Có kiến thức về Marketing và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bán lẻ, siêu thị...

- Am hiểu về SEO, Social Media, Google AdWords...

- Hiểu biết sâu và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ số hoặc đã từng “thực chiến” trên nền tảng kỹ thuật số,...

- Sáng tạo, linh hoạt, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có kỹ năng tổ chức và kỹ năng quản lý thời gian, làm việc trong môi trường với áp lực cao.

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

- Có tư duy chiến lược, tư duy phân tích.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc hòa đồng, nhiều cơ hội phát triển

- Lương: 17 - 18 triệu

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 6 + 02 thứ 7/ 01 tháng

- Lương tháng 13

- BHXH theo quy định.

- Chế độ nghỉ phép, du lịch (Team Building),...

- Phụ cấp ăn trưa

