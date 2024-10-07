Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, triển khai và theo dõi các hoạt động Digital Marketing cho sản phẩm, dịch vụ, các chương trình truyền thông theo định hướng của công ty trên các kênh Online. Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Email Marketing, Mobile Marketing, Social Media, SMS Marketing, Affiliate Marketing...) Quản lý và tối ưu hóa về mặt chi phí cho các chiến dịch. Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và BLĐ Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt; Am hiểu về SEO, Content, PPC, Google AdWords, InDesign,... Có khả năng viết nội dung và Thiết kế là 1 lợi thế Có kiến thức về thị trường BĐS là 1 lợi thế Hiểu biết sâu và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ số hoặc đã từng “thực chiến” trên nền tảng kỹ thuật số,... Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, đạt được sự hợp tác với mọi người

Tại Alphanam Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, hưởng các chế độ nghỉ phép, Lễ, Tết... Review lương 2 lần/ năm, ghi nhận thành tích nổi bật Được tham gia đào tạo thường xuyên với các chuyên gia Được hưởng các dịch vụ giá ưu đãi hoặc miễn phí trong chuỗi hệ thống khách sạn cao cấp của Alphanam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphanam Group

