Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công Ty Cổ Phần VCCorp

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đại diện công ty làm việc với các đối tác, cơ quan quản lý nhà nước, đầu mối chịu trách nhiệm chính trong việc xin giấy phép các mảng hoạt động của công ty.
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty, phối hợp với các bộ phận trong các cuộc thanh kiểm tra, giám sát.
- Phối hợp tổ chức các sự kiện của công ty, họp báo, các vấn đề liên quan đến truyền thông báo chí, góp phần thúc đẩy thương hiệu của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khéo léo, trung thực, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Kỹ năng chăm sóc các mối quan hệ tốt.
- Có khả năng triển khai công việc một các độc lập và quản lý thời gian tốt.
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng, internet, kỹ năng soạn văn bản tốt.
- Có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông báo chí .
- Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty về truyền thông, internet, công nghệ thông tin là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng:
● Lương cứng thỏa thuận trên năng lực. Thu nhập = Lương cứng + Hoa hồng/Thưởng hiệu suất
● Xem xét điều chỉnh lương khi có thành tích vượt trội và không giới hạn số lần.
Môi trường và điều kiện làm việc:
● Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
● Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
● Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
● Đồng nghiệp chuyên môn cao, đa dạng màu sắc.
● Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Các sự kiện hoạt động văn hóa nội bộ thường xuyên:
● Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp
● Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV
● Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi...
● Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm
● Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ
● Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận...
Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care
● Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
● Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:
● Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).
● Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).
● BHYT, BHXH
● Chế độ Hiếu, Hỉ, Thai sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

