Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

1.Đối tác nhân sự Khối phòng ban phụ trách:Cập nhật thông tin tuyển dụng đảm bảo đúng định biên Khối phòng ban phụ trách

Truyền thông/ Hướng dẫn các Quy chế, Quy định, Chính sách nhân sự Khối phòng ban phụ trách

Phỏng vấn nhân sự nghỉ việc

Phân tích, tư vấn, báo cáo định kỳ các chỉ số biến động nhân sự theo hướng dẫn của Quản lý

2.Tiền lương, chính sách, phúc lợi:Vận hành chính sách lương, thưởng, chế độ phúc lợi cho Khối/Bộ phận phụ trách

Phân tích, tư vấn, báo cáo định kỳ các chỉ số nhân sự theo hướng dẫn của Quản lý

Tham gia xây dựng chính sách thúc đẩy năng suất & hiệu suất

3.Thủ tục nhân sự & tham gia giải quyết Quan hệ lao độngThực hiện phân ca làm việc cho Khối/Bộ phận phụ trách

Thực hiện cập nhật dữ liệu dữ liệu nhân sự trên phần mềm liên quan

Thực hiện đánh giá để thuyên chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật... theo đúng quy trình

4.Các công việc khác theo phân công của Quản lý

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tốt nghiệp Đại Học/ cao đẳng chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị kinh doanh

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mô hình FMCG, F&B

Ưu tiên ứng viên có khả năng phân tích, báo cáo, giao tiếp và thuyết phục. Kỹ năng chịu được áp lực cao.

Tinh thần cầu tiến, tích cực.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-17tr/tháng Thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – teambuilding hàng năm. Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng Thứ 7. Được tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 1 lần/năm. Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định pháp luật. Môi trường trẻ trung với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

