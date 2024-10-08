Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa licogi13 số 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Lập TMĐT, bóc tách khối lượng, lập dự toán theo hồ sơ thiết kế các bước Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công

- Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng đơn giá và nội dung của dự toán và tổng dự toán của các công trình.

- Làm việc với CĐT, cơ quan nhà nước, bảo vệ các nội dung dự toán khi có yêu cầu

- Phối hợp với các bộ môn liên quan để đảm bảo tiến độ và độ chính xác của hồ sơ

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành kinh tế xây dựng

- Kỹ năng

+ Thành thạo Word, Excel và phần mềm G8

+ Kỹ năng Lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm,

+ Kỹ năng giao tiếp

- Kinh nghiệm: ít nhất 04 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương,

- Uu tiên: các ứng viên sinh năm 1994, 1995, 1997 có kinh nghiệm tại các công ty về tư vấn thiết kế, có chứng chỉ định giá hạng III trở lên

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 13.000.000 – 16.000.000 đồng (tùy theo kinh nghiệm và năng lực)

- BHXH: tham gia sau khi hết thử việc

- Phúc lợi: thưởng ngày lễ tết hàng năm, thưởng đánh giá, du lịch 01 lần/năm, bóng đá

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn

- Không nợ, không chậm lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

