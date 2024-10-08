Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa licogi13 số 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Lập TMĐT, bóc tách khối lượng, lập dự toán theo hồ sơ thiết kế các bước Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công
- Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng đơn giá và nội dung của dự toán và tổng dự toán của các công trình.
- Làm việc với CĐT, cơ quan nhà nước, bảo vệ các nội dung dự toán khi có yêu cầu
- Phối hợp với các bộ môn liên quan để đảm bảo tiến độ và độ chính xác của hồ sơ

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành kinh tế xây dựng
Trình độ:
- Kỹ năng
Kỹ năng
+ Thành thạo Word, Excel và phần mềm G8
+
+ Kỹ năng Lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm,
+ Kỹ năng giao tiếp
- Kinh nghiệm: ít nhất 04 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương,
Kinh nghiệm
- Uu tiên: các ứng viên sinh năm 1994, 1995, 1997 có kinh nghiệm tại các công ty về tư vấn thiết kế, có chứng chỉ định giá hạng III trở lên
Uu tiên

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 13.000.000 – 16.000.000 đồng (tùy theo kinh nghiệm và năng lực)
- BHXH: tham gia sau khi hết thử việc
- Phúc lợi: thưởng ngày lễ tết hàng năm, thưởng đánh giá, du lịch 01 lần/năm, bóng đá
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn
- Không nợ, không chậm lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-du-toan-thu-nhap-13-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job207002
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Manulife Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Manulife Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CAREACE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Savico Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Savico Hà Nội
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Thời trang và Đầu tư Đức giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty cổ phần Thời trang và Đầu tư Đức giang
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẨM MỸ DR LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẨM MỸ DR LINH
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Lumos Cosmetics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu Công ty cổ phần Lumos Cosmetics Việt Nam
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Pháp Chế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội VNDIRECT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN ĐƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN ĐƯỜNG
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY CP 3T GLOBAL VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 35 Triệu CÔNG TY CP 3T GLOBAL VN
8 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SONG HÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SONG HÂN
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VNDIRECT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân Viên Hồ Sơ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật môi trường CET làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật môi trường CET
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận CÔNG TY TNHH BDBC FASHION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH BDBC FASHION
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Vân
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm