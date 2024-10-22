Tuyển Xây dựng Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bóc tách, tính khối lượng dự án để phục vụ công tác chào thầu.

- Thu thập thông tin giá cả vật tư từ Nhà cung cấp/Nhà thầu phụ và team Mẫu vật liệu để hoàn thiện báo giá tham gia dự thầu.

- Tính toán chính xác để có giá cạnh tranh và lập bảng báo giá.

- Khảo sát công trình. Đọc và hiểu bản vẽ xây dựng, lập hồ sơ dự toán công trình nội thất.

- Lập hồ sơ đăng ký thi công và nghiệm thu, quyết toán, hoàn công.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ về chuyên ngành dự toán.

- Biết thực hiện vẽ 2D cơ bản trên Cad.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dưng, Kỹ thuật, Nội thất,,...hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kiến thức về khảo sát, báo giá hạng mục nội thất.

- Sử dụng thành thạo Auto cad, phần mềm dự toán, và các phần mềm khác có liên quan.

- Trung thực, năng động, sáng tạo, khả năng tư duy logic tốt.

- Chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp máy móc, thiết bị làm việc.

- Chế độ lương thưởng các ngày lễ, tết. Lương tháng 13, phép năm.

- Chế độ tăng lương hàng năm và tăng lương theo năng lực (theo quý)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Được tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các Tập Đoàn lớn.

- Có tài xế hỗ trợ đưa đón đi khảo sát công trình.

- Làm việc cố định trong tỉnh thành : HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu

