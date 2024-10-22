Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
- Hồ Chí Minh: Siêu thị WinMart Trung Hòa, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Chuẩn bị dữ liệu trước kiểm kê: Dự báo rủi ro tiềm ẩn
Tham gia kiểm kê, giám sát Vận hành kiểm kê theo phân công (tại các cơ sở Vận hành: siêu thị WinMart, cửa hàng WinMart+)
Tổng hợp kết quả kiểm kê: Chốt kiểm kê ghi sổ dữ liệu lên hệ thống; Kiểm kê bổ sung khi có sai lệch (nếu có)
Rà soát/ hậu kiểm kết quả kiểm kê định kì
Báo cáo, phân tích dữ liệu sau kiểm kê
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Thương mại, Quản trị, Kế toán - Kiểm toán, Luật
Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương, đã từng làm trong ngành bán lẻ, FMCG, F&B,... là một lợi thế
Có tư duy logic, kỹ năng khai thác, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu
Sử dụng thành thạo Excel, Powerpoint Đi công tác, làm ca đêm (sẽ được nghỉ bù)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Phụ cấp ăn ca+ Phụ cấp gửi xe
12 ngày nghỉ phép có lương
Thưởng tháng 13+ Thưởng hiệu suất cuối năm (thưởng dựa trên kết quả kinh doanh/kết quả làm việc của Phòng ban và cá nhân trung bình 1-3 tháng lương gross)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
