Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Siêu thị WinMart Trung Hòa, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Chuẩn bị dữ liệu trước kiểm kê: Dự báo rủi ro tiềm ẩn Tham gia kiểm kê, giám sát Vận hành kiểm kê theo phân công (tại các cơ sở Vận hành: siêu thị WinMart, cửa hàng WinMart+) Tổng hợp kết quả kiểm kê: Chốt kiểm kê ghi sổ dữ liệu lên hệ thống; Kiểm kê bổ sung khi có sai lệch (nếu có) Rà soát/ hậu kiểm kết quả kiểm kê định kì Báo cáo, phân tích dữ liệu sau kiểm kê

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Thương mại, Quản trị, Kế toán - Kiểm toán, Luật Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương, đã từng làm trong ngành bán lẻ, FMCG, F&B,... là một lợi thế Có tư duy logic, kỹ năng khai thác, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu Sử dụng thành thạo Excel, Powerpoint Đi công tác, làm ca đêm (sẽ được nghỉ bù)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Phụ cấp ăn ca+ Phụ cấp gửi xe 12 ngày nghỉ phép có lương Thưởng tháng 13+ Thưởng hiệu suất cuối năm (thưởng dựa trên kết quả kinh doanh/kết quả làm việc của Phòng ban và cá nhân trung bình 1-3 tháng lương gross)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.