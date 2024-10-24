Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1+2, số 109 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Chịu trách nhiệm nhắc nợ, đôn đốc nợ các hồ sơ chậm trả từ 01 ngày đến 30 ngày;

• Quản lý, theo dõi, cập nhật hồ sơ đôn đốc nợ, nhắc nợ khu vực đang phụ trách;

• Nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn để có biện pháp đôn đốc cụ thể.

• Phối hợp với đơn vị cho vay theo sự phân công của Trưởng (Phó) Phòng;

• Gọi điện cho khách hàng theo sự phân công của Trưởng (Phó) Phòng Giám sát nợ/Giám đốc (Phó giám đốc) Trung tâm Xử lý nợ, đánh giá khả năng trả nợ và thái độ hợp tác, thiện chí trả nợ.;

• Gửi email/ Thông báo cảnh báo nợ quá hạn đến các đơn vị kinh doanh phát sinh nợ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Luật, tài chính ngân hàng, kinh tế;

Có kiến thức chuyên môn về Luật, tín dụng...

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng và Xử lý số liệu để thực hiện các báo cáo được giao.

Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động quy định

Phụ cấp du lịch và tổ chức Du lịch Công ty hàng năm

Các Phụ cấp công việc: ăn trưa, điện thoại,...

Chế độ thưởng tháng/ Năm.

Khám và Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo định kỳ theo yêu cầu công việc và thông báo của Ngân hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

