Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
- Hà Nội: Tầng 1+2, số 109 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Chịu trách nhiệm nhắc nợ, đôn đốc nợ các hồ sơ chậm trả từ 01 ngày đến 30 ngày;
• Quản lý, theo dõi, cập nhật hồ sơ đôn đốc nợ, nhắc nợ khu vực đang phụ trách;
• Nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn để có biện pháp đôn đốc cụ thể.
• Phối hợp với đơn vị cho vay theo sự phân công của Trưởng (Phó) Phòng;
• Gọi điện cho khách hàng theo sự phân công của Trưởng (Phó) Phòng Giám sát nợ/Giám đốc (Phó giám đốc) Trung tâm Xử lý nợ, đánh giá khả năng trả nợ và thái độ hợp tác, thiện chí trả nợ.;
• Gửi email/ Thông báo cảnh báo nợ quá hạn đến các đơn vị kinh doanh phát sinh nợ.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Luật, tài chính ngân hàng, kinh tế;
Có kiến thức chuyên môn về Luật, tín dụng...
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng và Xử lý số liệu để thực hiện các báo cáo được giao.
Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh
Chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động quy định
Phụ cấp du lịch và tổ chức Du lịch Công ty hàng năm
Các Phụ cấp công việc: ăn trưa, điện thoại,...
Chế độ thưởng tháng/ Năm.
Khám và Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo định kỳ theo yêu cầu công việc và thông báo của Ngân hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI