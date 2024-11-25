Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3 tòa nhà AS số 236 - 238 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Quận 1, Quận 1

Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và quy trình tuyển dụng của Công ty.

Giám sát thực hiện Nội quy, quy định, văn hóa doanh nghiệp của Cán bộ nhân viên.

Quản lý, sắp xếp lưu trữ hồ sơ nhân viên đầy đủ, khoa học.

Thực hiện công tác chấm công, tính lương hàng tháng; Giải quyết các chế độ phúc lợi cho CBNV theo chính sách công ty.

Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội: Báo tăng/giảm, giải quyết hồ sơ chế độ, chốt sổ, theo dõi thanh toán chi phí hàng tháng.

Phối hợp với Phòng ban liên quan đăng kí Mã số thuế TNCN cho người lao động.

Soạn thảo các văn bản liên quan đến công việc hành chính nhân sự (Công văn, thông báo, hợp đồng lao động, quyết định,...)

Giải quyết khiếu nại, thắc mắc về chế độ, chính sách liên quan.

Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và thực hiện các kế hoạch truyền thông nội bộ phát triển văn hóa Công ty.

Lập kế hoạch mua sắm, bảo trì, theo dõi, quản lý văn phòng phẩm và các tài sản, cơ sở vật chất của Công ty theo quy định.

Tiếp nhận các cuộc gọi đến chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan.

Thực hiện việc thu chi các chi phí tại Văn phòng hàng tháng.

Thực hiện báo cáo công việc theo quy định và yêu cầu của Ban Giám đốc.

Hỗ trợ đồng nghiệp trong phòng HCNS các công việc liên quan.

Tốt nghiệp Đại học ưu tiên các chuyên ngành nhân sự, kinh tế, luật, truyền thông,... hoặc các lĩnh vực liên quan khác.

Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đươn tại những Công ty lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, sự kiện hoặc liên quan khác...

Ưu tiên ứng viên mạnh tuyển dụng các vị trí phòng Kinh doanh mảng truyền thông, quảng cáo.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point)

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, có kỹ năng lập kế hoạch, xử lý tình huống tốt;

Nắm bắt tâm lý con người, nhận định được tiềm năng và năng lực của ứng viên.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.

Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước (Tham gia BHXH, BHYT...); Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước

Được tham gia các hoạt động team Building, dã ngoại, các hoạt động mang tính cộng đồng.

Tham gia vào các phong trào văn hóa nội bộ với lối sống ưu tiên phát triển toàn diện hướng tới một cuộc sống cân bằng giữa công việc, sức khỏe, và các mối quan hệ.

THỜI GIAN LÀM VIỆC: từ 8h30 - 17h30, từ Thứ 2 đến Thứ 6

