Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP TOKIKIN
- Hà Nội: 194 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Công tác tuyển dụng : tiếp nhận, đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên
Thực hiện theo dõi chấm công của nhân viên trong công ty Cập nhật thông tin nhân sự, lưu trữ hợp đồng lao động, hồ sơ nhân viên
Hỗ trợ soạn thảo đề xuất, thông báo, quyết định của bộ phận HCNS đồng thời thực hiện tăng giảm BHXH và làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH cho CNBV
Công việc hành chính: quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng; thanh toán chi phí Văn phòng như điện, nước, mạng,..
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng.
Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực.
Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống.
Có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CP TOKIKIN Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại
Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ, Tết,...
Team building, du lịch hàng năm hàng năm với địa điểm hấp dẫn
Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao và phát triển năng lực bản thân.
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ bảy; sáng từ 08h30 đến 12h00; chiều từ 13h30 đến 17h30.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOKIKIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI