Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CP TOKIKIN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP TOKIKIN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 194 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Công tác tuyển dụng : tiếp nhận, đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên
Thực hiện theo dõi chấm công của nhân viên trong công ty Cập nhật thông tin nhân sự, lưu trữ hợp đồng lao động, hồ sơ nhân viên
Hỗ trợ soạn thảo đề xuất, thông báo, quyết định của bộ phận HCNS đồng thời thực hiện tăng giảm BHXH và làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH cho CNBV
Công việc hành chính: quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng; thanh toán chi phí Văn phòng như điện, nước, mạng,..
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực, văn hóa, xã hội văn thư lưu trữ, quản trị..
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng.
Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực.
Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống.
Có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CP TOKIKIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr/tháng + Phụ cấp
Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại
Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ, Tết,...
Team building, du lịch hàng năm hàng năm với địa điểm hấp dẫn
Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao và phát triển năng lực bản thân.
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ bảy; sáng từ 08h30 đến 12h00; chiều từ 13h30 đến 17h30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOKIKIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TOKIKIN

CÔNG TY CP TOKIKIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 194 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job249847
