Tuyển Hành chính Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Tuyển Hành chính Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Alphaway Technology
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Alphaway Technology

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Alphaway Technology

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa 21 T1, Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Thực hiện các thủ tục quản lý lao động và quản lý thông tin nhân sự của công ty (Tiếp nhận nhân sự, lập và theo dõi Hồ sơ nhân sự, Hợp đồng lao động ...) Theo dõi chấm công và theo dõi thực hiện nội quy, các qui định về chính sách, chế độ phúc lợi theo lương. Hỗ trợ nhân sự các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc. Các công tác về BHXH Làm việc với đối tác về các vấn đề liên quan đến nhân sự phụ trách. Các công tác về hành chính, admin tại văn phòng và theo yêu cầu công việc.
Thực hiện các thủ tục quản lý lao động và quản lý thông tin nhân sự của công ty (Tiếp nhận nhân sự, lập và theo dõi Hồ sơ nhân sự, Hợp đồng lao động ...)
Theo dõi chấm công và theo dõi thực hiện nội quy, các qui định về chính sách, chế độ phúc lợi theo lương.
Hỗ trợ nhân sự các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
Các công tác về BHXH
Làm việc với đối tác về các vấn đề liên quan đến nhân sự phụ trách.
Các công tác về hành chính, admin tại văn phòng và theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh,Luật... Có từ 2 năm kinh nghiệm lĩnh vực hành chính - nhân sự. Có kinh nghiệm làm việc với tổ chức, công ty lĩnh vực IT Có hiểu biết về luật lao động, luật BHXH, các chính sách về tiền lương, tiền công. Trung thực, khách quan, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, biết sử dụng Google docs Nhanh nhẹn, Bắt nhịp nhanh với công việc, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến Giao tiếp tốt. Khả năng kiểm soát cảm xúc tốt
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh,Luật...
Có từ 2 năm kinh nghiệm lĩnh vực hành chính - nhân sự.
2 năm kinh nghiệm lĩnh vực hành chính - nhân sự.
Có kinh nghiệm làm việc với tổ chức, công ty lĩnh vực IT
kinh nghiệm làm việc với tổ chức, công ty lĩnh vực IT
Có hiểu biết về luật lao động, luật BHXH, các chính sách về tiền lương, tiền công.
Trung thực, khách quan, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, biết sử dụng Google docs
Nhanh nhẹn, Bắt nhịp nhanh với công việc, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến
Giao tiếp tốt. Khả năng kiểm soát cảm xúc tốt

Tại Alphaway Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ t7 và CN. Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13. Tổ chức sinh nhật cho nhân viên. Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm. Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm. Nghỉ phép theo luật lao động( 1 ngày phép/tháng). Review lương: 1 lần/ năm. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới. Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống.
Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ t7 và CN.
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13.
Tổ chức sinh nhật cho nhân viên.
Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm.
Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm.
Nghỉ phép theo luật lao động( 1 ngày phép/tháng).
Review lương: 1 lần/ năm.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới.
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphaway Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Alphaway Technology

Alphaway Technology

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

