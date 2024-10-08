Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Quang Diệu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp thực hiện các công việc tuyển dụng và đào tạo; Quản lý hồ sơ, thông tin nhân viên Tham gia xây dựng phát triển hệ thống quản lí: hỗ trợ soạn thảo các quy chế, quy trình, quy định, hệ thống bản mô tả công việc; Thực hiện giám sát, phổ biến nội quy, đào tạo nhân viên mới giữ vững văn hóa doanh nghiệp và theo sát nhân sự trong quá trình làm việc. Tham gia thực hiện công tác đánh giá nhân sự; Tham gia các công tác hành chính, nhân sự khác theo phân công;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: quản trị nhân sự, quản lí lao động, kinh tế, quản trị có liên quan; Có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên làm công tác quản lí hành chính, nhân sự, phát triển hệ thống quản lí, xây dựng quy chế, quy trình, quy định; Am hiểu chuyên sâu về Luật Lao động, BHXH,... cùng các văn bản pháp lý liên quan; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên về mảng Tuyển dụng trong lĩnh vực Logistics, Express, Warehouse Những ứng viên có tư duy tốt, ham học hỏi, cầu thị và có định hướng phát triển nghề nghiệp, bản thân rõ ràng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm, năng lực Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao trong lĩnh vực Logistics Tháng lương 13. Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm. Thưởng các ngày lễ lớn theo quy định của công ty, du lịch hàng năm Tham gia BHXH, BHYT... đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT

