Tuyển Hành chính Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện tuyển dụng đáp ứng nhu cầu hoạt động của các phòng ban theo định hướng chiến lược của Công ty. Thực hiện các nghiệp vụ về BHXH, BHYT, BHTN: Báo tăng, giảm BHXH; chế độ BHXH; thực hiện tính, làm thủ tục thanh toán BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng; làm sổ BHXH mới cho CBNV mới, chốt sổ BHXH cho CBNV nghỉ việc;... Thực hiện các chế độ phúc lợi theo quy định cho CBNV Thực hiện thủ tục tăng/giảm, thủ tục thanh toán bảo hiểm sức khỏe cho CBNV Quản lý database và hồ sơ nhân sự của Công ty. Cập nhật thông tin nhân sự trên phần mềm nhân sự Thực hiện các thủ tục nhân sự từ bước tiếp nhận nhân sự mới đến khi chấm dứt HĐLĐ Xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức, báo cáo các khóa đào tạo theo đúng quy định của Công ty. Thực hiện đào tạo dẫn nhập cho CBNV mới Ban hành và quản lý tài liệu của Công ty: Quy trình, quy định, ... Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế lao động,... hoặc các chuyên ngành có liên quan khác

2. Yêu cầu kinh nghiệm

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm nhân sự tổng hợp, ưu tiên trong mảng thiết bị y tế, dược,…

3. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng

Nắm vững Bộ luật Lao động, luật BHXH Kiến thức về các chuyên môn tuyển dụng và đào tạo Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc Kỹ năng đàm phán Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Sử dụng thành thạo phần mềm BHXH 4. Yêu cầu khác Cẩn thận, tỉ mỉ Năng động, nhiệt tình Trung thực, trách nhiệm

4. Yêu cầu khác

Cẩn thận, tỉ mỉ

Năng động, nhiệt tình

Trung thực, trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH theo luật,

BH sức khỏe PTI cho nhân sự gắn bó, Key

Du lịch trong/ ngoài nước (nếu có)

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ Công ty

