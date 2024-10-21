Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Keangnam, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng. Chấm công, theo dõi chế độ CBNV Công ty. Theo dõi cập nhật hồ sơ danh sách lao động. Thanh toán chi phí hành chính. Hoàn thành các thủ tục HĐLĐ, giải quyết chế độ nghỉ việc cho NLĐ. Hỗ trợ công tác BHXH Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên tuôi từ 25-32. Nam/Nữ ngoại hình ưa nhìn. Có kinh nghiệm 2 năm và mạnh về tuyển dụng Khả năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương phù hợp với năng lực. Làm việc từ 8h30 - 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 đi làm khi có yêu cầu). Được làm trong môi trường truyền thông, năng động. Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN... Các chế độ khác theo công ty ban hành,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng

