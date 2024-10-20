Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ Y TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ Y TẾ
- Hồ Chí Minh: 37/17/50 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
1. HÀNH CHÍNH (5%): Đề nghị thanh toán chi phí CTY; kiểm kê và quản lý tài sản/thiết bị làm việc; tổ chức sự kiện (tất niên); Văn bản hành chính...
2. NHÂN SỰ (60%): Tuyển dụng BO; Công lương; BHXH; thuế TNCN; OB; Quản trị vận hành (Quy chế, quy định, quy trình, KPIs...); Quan hệ lao động.
3. PHÁP LÝ (35%): Công bố; GPKD; HĐ thuê nhà; PCCC; nhãn hiệu.... Pháp lý từng làm qua các thủ tục hành chính nhà nước là được, không yêu cầu kinh nghiệm quá nhiều.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Luật/Quản trị nhân sự.
- Có kinh nghiệm HCNS từ 02 năm trở lên tại các CTY có quy mô từ 20 nhân viên trở lên.
- Chuyên môn thành thạo: Tuyển dụng, Lương, BHXH, Soạn thảo văn bản hành chính và Quy định, quy trình làm việc. - Tin học văn phòng tốt: Excel, Word, Google sheet.
- Đã tìm hiểu/học qua các khóa học về Nhân sự, hợp đồng, lao động..
- Thích tìm kiếm, học hỏi các điều mới/sáng tạo về Nhân sự và luôn cải thiện/cải tiến công việc HCNS tốt hơn, tinh gọn và logic hơn./
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ Y TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
HĐTV, HĐLĐ, BHXH, BHYT, BHTN;
Thưởng lương tháng 13;
Tăng lương định kỳ: 01 năm 01 lần;
Tiền lương phép năm chưa sử dụng hết;
Thưởng sinh nhật: 200.000 đồng;
Thưởng kết hôn (hỉ): 500.000 đồng;
Thăm hỏi ma chay (hiếu): Tùy trường hợp;
Phép năm, phép thâm niên, phép thai sản, phép ốm: > 12 ngày/Năm;
Lễ, tết nghỉ hưởng nguyên lương theo lịch nhà nước;
Khác: Lì xì khai xuân, quà tết AL, hỗ trợ vé xe tết về quê,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ Y TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
