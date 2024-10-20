Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ Y TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37/17/50 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. HÀNH CHÍNH (5%): Đề nghị thanh toán chi phí CTY; kiểm kê và quản lý tài sản/thiết bị làm việc; tổ chức sự kiện (tất niên); Văn bản hành chính...

2. NHÂN SỰ (60%): Tuyển dụng BO; Công lương; BHXH; thuế TNCN; OB; Quản trị vận hành (Quy chế, quy định, quy trình, KPIs...); Quan hệ lao động.

3. PHÁP LÝ (35%): Công bố; GPKD; HĐ thuê nhà; PCCC; nhãn hiệu.... Pháp lý từng làm qua các thủ tục hành chính nhà nước là được, không yêu cầu kinh nghiệm quá nhiều.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH và dưới 35 tuổi; nhanh nhẹn, kỹ tính và chủ động trong công việc.

- Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Luật/Quản trị nhân sự.

- Có kinh nghiệm HCNS từ 02 năm trở lên tại các CTY có quy mô từ 20 nhân viên trở lên.

- Chuyên môn thành thạo: Tuyển dụng, Lương, BHXH, Soạn thảo văn bản hành chính và Quy định, quy trình làm việc. - Tin học văn phòng tốt: Excel, Word, Google sheet.

- Đã tìm hiểu/học qua các khóa học về Nhân sự, hợp đồng, lao động..

- Thích tìm kiếm, học hỏi các điều mới/sáng tạo về Nhân sự và luôn cải thiện/cải tiến công việc HCNS tốt hơn, tinh gọn và logic hơn./

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ Y TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

HĐTV, HĐLĐ, BHXH, BHYT, BHTN; Thưởng lương tháng 13; Tăng lương định kỳ: 01 năm 01 lần; Tiền lương phép năm chưa sử dụng hết; Thưởng sinh nhật: 200.000 đồng; Thưởng kết hôn (hỉ): 500.000 đồng; Thăm hỏi ma chay (hiếu): Tùy trường hợp; Phép năm, phép thâm niên, phép thai sản, phép ốm: > 12 ngày/Năm; Lễ, tết nghỉ hưởng nguyên lương theo lịch nhà nước; Khác: Lì xì khai xuân, quà tết AL, hỗ trợ vé xe tết về quê,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ Y TẾ

