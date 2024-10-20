Tuyển Hành chính Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 41 - 43 Nhiêu Tâm, P5, Gò Vấp, TP.HCM, Quận 5

1. Giám sát công tác hành chính - Kiểm soát ngân sách hành chính PNJP và theo dõi báo cáo các tiến độ công việc theo file date của bộ phận. - Giám sát việc đặt hàng và lập kế hoạch cấp phát đồng phục PNJP. - Xây dựng các thủ tục, quy định liên quan đến việc quản trị hành chính trong phạm vi được phân công. - Kiểm tra công tác chuẩn bị phòng họp: book phòng, cafe, trái cây, bánh kẹo, trà nước,...cho nhu cầu đào tạo, tiếp khách, hội họp theo đề xuất hoặc chủ trương được duyệt. - Kiểm soát nhu cầu văn phòng phẩm hàng tháng của các khu vực sản xuất và phòng ban theo định mức ban hành. - Xây dựng các thủ tục, quy định liên quan đến việc quản trị hành chính. - Giám sát việc mua sắm trang bị tài sản, CCDC, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng tài sản, chi phí khác: xăng, điện, nước SX và tiêu dùng. - Kiểm tra định mức và cung cấp xăng phục vụ sản xuất, phục vụ xe ô tô Công ty. - Soạn thảo công văn, ban hành và lưu trữ. - Quản lý, sắp xếp lịch họp. - Cung cấp suất ăn: trưa, giãn ca, lệch ca,... - Cung cấp các dịch vụ: Vé máy bay, visa, khách sạn, tổ chức event,... - Theo dõi và thanh toán các chi phí: điện, nước, điện thoại,... - Quản lý tài xế, điều phối xe, thẻ taxi. Điều phối và kiểm tra/kiểm soát việc bảo trì, bảo dưỡng xe.

2. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài sản. - Theo dõi, kiểm tra tài sản hư hỏng khi có đề xuất xin thay để có hướng xử lý hoặc hỗ trợ. - Thực hiện việc thanh lý tài sản khi tài sản không còn nhu cầu sử dụng theo quy định công ty - Giám sát kế hoạch phòng ngừa, khắc phục, theo dõi sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn. - Phối hợp với Công đoàn, bộ phận y tế kiểm tra cơm và đánh giá nhà thầu. - Theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng, đối chiếu và đề nghị thanh toán theo thực tế.

3. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH trở lên

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc

- Chịu áp lực công việc

- Vi tính văn phòng thành thạo

- Lương tháng 13 và thưởng thành tích

- Thưởng dịp lễ Tết, thưởng các ngày Lễ đặc biệt

- Chính sách cơm trưa

- Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp

- Bảo hiểm tai nạn 24/24

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- 12 ngày phép/ năm

- Các hoạt động tập thể và công đoàn

