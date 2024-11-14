Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH OH VACATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, phường 15, Quận 11

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Phân loại nhóm khách hàng tiềm năng & thực hiện chăm sóc khách hàng được phân công từ công ty;

- Đón tiếp và tư vấn khách hàng tại sự kiện công ty;

- Tư vấn, giới thiệu tới khách hàng các mô hình nghỉ dưỡng công ty đang cung cấp tại các sự kiện hàng ngày, theo lịch được sắp xếp;

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng sau bán hàng & chăm sóc khách hàng sau khi tham gia hội thảo để mang lại trải nghiệm hài lòng tới khách hàng;

- Chăm sóc khách hàng định kỳ nhằm tìm kiếm và tạo ra các cơ hội bán hàng mới;

- Không tìm kiếm data, không đi thị trường, không đi công tác, làm việc trực tiếp tại công ty.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ;

- Độ tuổi: Từ 18 đến 35;

- Trình độ: Tốt nghiệp THPT/ Cao đẳng/ Đại học;

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm về Tư vấn, Bán hàng là 01 lợi thế;

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, có kỹ năng diễn thuyết, thuyết phục, truyền đạt;

- Có thể làm việc trong môi trường cạnh tranh, áp lực;

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Timeshare/Vacation Ownership/ Bảo hiểm/ Ngân hàng/ Bất động sản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH OH VACATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6.000.000 + hoa hồng + thưởng;

- Thu nhập trung bình từ 7.000.000 - 20.000.000++/ tháng;

- Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định;

- Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo Luật Lao động khi ký hợp đồng chính thức;

- Hưởng chế độ 12 ngày phép/năm theo quy định;

- Được đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn khi tham gia công việc (Có 14 ngày đào tạo chuyên môn hưởng lương);

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc;

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, hỗ trợ và chuyên nghiệp;

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm và tiệc công ty hàng tháng;

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên các cấp quản lý sau 3 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OH VACATION

