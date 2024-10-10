Tuyển Bất động sản/Xây dựng NOVALAND GROUP CORP Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm vụ 1: Thực hiện các Nghiệp vụ Hành chánh Kinh doanh theo Quy trình Bán hàng 1.1 Cập nhật và theo dõi tình trạng có liên quan đến Sản phẩm, Bảng giá, Chương trình Bán hàng của Dự án. 1.2 Đề xuất và quản lý Giấy đặt chỗ / Giấy đặt cọc của Dự án. 1.3 Cập nhật thông tin bán hàng trên các phần mềm nghiệp vụ. 1.4 Hỗ trợ các sự kiện bán hàng theo kế hoạch của khối Thương mại và Tập đoàn. 1.5 Thực hiện trình ký, theo dõi tình trạng hồ sơ của khối Thương mại và chuyển tiếp hồ sơ bán hàng đến các phòng ban liên quan. 1.6 Thực hiện lưu trữ hệ thống hồ sơ, tài liệu liên quan (hồ sơ cứng, hồ sơ mềm, hồ sơ theo dõi đã tổng hợp /thống kê) trong phạm vi phụ trách.

Nhiệm vụ 2: Thống kê và báo cáo tình hình bán hàng 2.1 Theo dõi, cập nhật và báo cáo số liệu bán hàng, tình hình thực hiện các chỉ tiêu công việc cho phòng Kinh doanh theo định kỳ hoặc đột xuất. 2.2 Xác nhận giao dịch qua Sàn đối với những sản phẩm đủ tiêu chuẩn báo cáo Sở Xây Dựng và báo cáo định kỳ kết quả giao dịch qua Sàn cho Sở Xây Dựng.

Nhiệm vụ 3: Theo dõi và cập nhật các thông tin hỗ trợ bán hàng 3.1 Cập nhật thông tin về Chương trình bán hàng đến các Phòng ban, Sàn giao dịch có liên quan. 3.2 Theo dõi các Chương trình Bán hàng đặc biệt (Thẻ tích lũy ưu đãi, Sinh nhật, Khách hàng miền Bắc, Ngân hàng, CBNV, Đối tác...). 3.4Theo dõi và cập nhật thông tin hỗ trợ bán hàng trên Ipad hằng ngày. 3.5 Xác nhận thông tin giao dịch khi có nhu cầu xác nhận từ các nhân sự có liên quan.

Nhiệm vụ 4: Các công việc khác theo yêu cầu & chỉ đạo của Quản lý trực tiếp