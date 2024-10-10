Tuyển Bất động sản/Xây dựng NOVALAND GROUP CORP Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại NOVALAND GROUP CORP Pro Company
- Hồ Chí Minh: 65 Nguyễn Du, Quận 1
Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ 1: Thực hiện các Nghiệp vụ Hành chánh Kinh doanh theo Quy trình Bán hàng
1.1 Cập nhật và theo dõi tình trạng có liên quan đến Sản phẩm, Bảng giá, Chương trình Bán hàng của Dự án.
1.2 Đề xuất và quản lý Giấy đặt chỗ / Giấy đặt cọc của Dự án.
1.3 Cập nhật thông tin bán hàng trên các phần mềm nghiệp vụ.
1.4 Hỗ trợ các sự kiện bán hàng theo kế hoạch của khối Thương mại và Tập đoàn.
1.5 Thực hiện trình ký, theo dõi tình trạng hồ sơ của khối Thương mại và chuyển tiếp hồ sơ bán hàng đến các phòng ban liên quan.
1.6 Thực hiện lưu trữ hệ thống hồ sơ, tài liệu liên quan (hồ sơ cứng, hồ sơ mềm, hồ sơ theo dõi đã tổng hợp /thống kê) trong phạm vi phụ trách.
Nhiệm vụ 2: Thống kê và báo cáo tình hình bán hàng 2.1 Theo dõi, cập nhật và báo cáo số liệu bán hàng, tình hình thực hiện các chỉ tiêu công việc cho phòng Kinh doanh theo định kỳ hoặc đột xuất. 2.2 Xác nhận giao dịch qua Sàn đối với những sản phẩm đủ tiêu chuẩn báo cáo Sở Xây Dựng và báo cáo định kỳ kết quả giao dịch qua Sàn cho Sở Xây Dựng.
Nhiệm vụ 3: Theo dõi và cập nhật các thông tin hỗ trợ bán hàng 3.1 Cập nhật thông tin về Chương trình bán hàng đến các Phòng ban, Sàn giao dịch có liên quan. 3.2 Theo dõi các Chương trình Bán hàng đặc biệt (Thẻ tích lũy ưu đãi, Sinh nhật, Khách hàng miền Bắc, Ngân hàng, CBNV, Đối tác...). 3.4Theo dõi và cập nhật thông tin hỗ trợ bán hàng trên Ipad hằng ngày. 3.5 Xác nhận thông tin giao dịch khi có nhu cầu xác nhận từ các nhân sự có liên quan.
Nhiệm vụ 4: Các công việc khác theo yêu cầu & chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao đẳng trở lên
Kỹ năng tổ chức công việc cá nhân
Kỹ năng soạn thảo văn thảo, tổng hợp và thống kê
Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, Power Point...), phần mềm hỗ trợ thông tin
Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý tài sản, quản lý nhà cung cấp, quản lý hồ sơ
Khả năng tương tác, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt
Tại NOVALAND GROUP CORP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm Novacare
Tăng lương thường niên, đột xuất
Du lịch nghỉ dưỡng
Đào tạo chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NOVALAND GROUP CORP Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI