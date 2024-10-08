Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9,10,11,12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Đầu mối tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ từ Người sử dụng, ghi nhận các vấn đề, sự kiện cần xử lý và chuyển đến các đơn vị/cá nhân liên quan để xử lý. Quản trị, phân quyền, thu hồi tài khoản người dùng trên các hệ thống ứng dụng. Theo dõi, giám sát các hệ thống/ tiến trình/ dịch vụ CNTT. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hiện trạng hệ thống tới các bên liên quan và cấp quản lý. Trực COB, xuất dữ liệu cuối ngày các hệ thống Core. Xác định, chẩn đoán và xử lý level 1 các sự cố ứng dụng, người dùng các ứng dụng CNTT của Mcredit. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp cải tiến về trải nghiệm người dùng và xử lý lỗi trên các hệ thống CNTT nội bộ. Xây dựng, rà soát các tài liệu hướng dẫn hỗ trợ người dùng và giám sát dịch vụ.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, và các chuyên nghành liên quan. Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn như: Chứng chỉ quản lý dịch vụ CNTT - ITIL Foundation Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên Có kinh nghiệm hỗ trợ người dùng, phối hợp, làm việc theo nhóm....

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật Nghỉ phép: 12 ngày phép năm. Mỗi 5 năm được tăng thêm 1 ngày theo quy định của luật Lao Động Nghỉ lễ Tết: 11 ngày theo quy định luật lao động Việt Nam Nghỉ ốm: hưởng nguyên lương đóng BHXH (75% do BHXH chi trả, 25% do Công ty chi trả) Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày (chế độ tương đương ngày nghỉ phép) Bảo hiểm: Bên cạnh Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, Mcredit hỗ trợ Bảo hiểm sức khỏe MIC theo quy định hàng năm của công ty. Chế độ dành riêng cho các mẹ đang nuôi con nhỏ: Happy mom’s room, Happy mom’s hour (được nghỉ tối đa 2h/tháng để đưa đón con đi học từ cấp 1 trở xuống). Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) theo quy định của MC từng thời kỳ Hoạt động team building, du lịch, thể thao, Happy Hour hàng tháng...v..v... Có cả thưởng vào các ngày lễ tết, sinh nhật công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI VNR500

