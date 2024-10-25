Tuyển Chuyên Viên HSE thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô E9 - 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN., Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng kế hoạch HSE hàng năm, triển khai thực hiện, theo dõi, điều phối và đánh giá kết quả. Soạn thảo, xem xét và đào tạo các qui định và qui trình nội bộ về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc tuân thủ các qui định và qui trình đã ban hành. Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện các mục tiêu HSE hàng năm. Tư vấn và xem xét các thay đổi lớn về qui trình sản xuất, phương pháp thử nghiệm có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe lao động và môi trường. Xây dựng và duy trì văn hóa an toàn tích cực cũng như hoạt động của các đội HSE (phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, ban HSE, mạng lưới an toàn vệ sinh viên...). Kiểm tra, nhắc nhở và đảm bảo các qui trình kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà máy được tuân thủ. Giám sát việc quản lý hồ sơ và tài liệu HSE.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân khoa học hoặc kỹ sư. Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công tác an toàn trong nhà máy dược hoặc tương đương. Hiểu biết các qui phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và môi trường của Việt Nam. Am hiểu về nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Am hiểu về các biện pháp kỹ thuật an toàn. Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và đào tạo. Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan. Tiếng Anh: đọc hiểu, soạn thảo tốt các tài liệu chuyên ngành, giao tiếp cơ bản.

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, được xem xét tăng lương hằng năm, hưởng lương tháng 13 theo Chính sách Công ty. Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc. Đóng BHXH-YT-TN theo quy định nhà nước. Nghỉ Lễ - Tết, ngày phép hưởng lương theo Quy định của Nhà nước. Được cung cấp phần ăn trưa tại công ty. Được hưởng chế độ độc hại (14 ngày phép/ năm và phụ cấp hiện vật mỗi tháng). Quà sinh nhật, quà Tết theo chính sách công ty. Tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.