Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

-Đào tạo và hỗ trợ người dùng dùng mềm CNTT
-Quản lý các thiết bị hạ tầng CNTT
-Hỗ trợ vận hành hạ tầng công nghệ thông tin doanh nghiệp
-Xây dựng hệ thống, tiêu chuẩn lưu trữ vào bảo mật dữ liệu
-Lưu trữ, backup dữ liệu định kỳ - Hỗ trợ khôi phục các dữ liệu đã được Lưu trữ backup định kỳ
-Quản lý các tài khoản quản trị phần mềm (domain, VPS, email..) của doanh nghiệp
-Thực hiện, hỗ trợ các công việc theo sự phân công của cấp Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, hệ thông công nghệ
● Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương
● Kỹ năng đánh giá vận hành phần mềm
● Kỹ năng phân tích

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương: 13-16tr/tháng + Phụ cấp + Thưởng theo quy định của Công ty
● Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại các nhà hàng trong hệ thống Công ty
● Chế độ khen thưởng, phúc lợi: Tham gia BHXH đầy đủ; chính sách khen thưởng hàng tháng, năm; lương tháng 13++++ theo kết quả kinh doanh của công ty; thưởng nhân các ngày lễ/tết trong năm; nghỉ dưỡng định kỳ.
● Lương và cơ hội thăng tiến: Hàng năm công ty xem xét và điều chỉnh tăng lương theo kết quả công việc; đối với những cá nhân có tiềm năng có cơ hội tham gia các dự án của của công ty, xây dựng quy hoạch cán bộ nguồn và có nhiều cơ hội thăng tiến
● Chế độ đào tạo: Được công ty đầu tư tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết theo yêu cầu công việc và các khóa học phát huy tiềm năng con người, thay đổi tư duy và cách thức tiếp cận mọi vấn đề hướng đến văn hóa mang lại hạnh phúc cho mọi nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 88 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

