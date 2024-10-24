Tuyển Chuyên Viên IT thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 176 Trường Sa, Phường 1, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu: Thu thập và phân tích yêu cầu từ các bộ phận liên quan (như Bán hàng, Marketing, CNTT) để hiểu rõ nhu cầu tích hợp phần mềm bán hàng. Đánh giá các giải pháp phần mềm hiện có và đề xuất các giải pháp tích hợp phù hợp. Triển khai và tích hợp phần mềm: Triển khai các phần mềm bán hàng và thực hiện tích hợp với hệ thống ERP, CRM và các hệ thống khác của công ty. Đảm bảo tính tương thích và tích hợp dữ liệu chính xác giữa các hệ thống. Quản lý dự án: Lên kế hoạch, triển khai các hệ thống camera, internet cho các chi nhánh mới. Lên kế hoạch và quản lý dự án tích hợp phần mềm, bao gồm thiết lập lịch trình, phân bổ tài nguyên và theo dõi tiến độ. Hợp tác với các nhà cung cấp phần mềm và các bên liên quan để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng hạn và trong ngân sách. Đào tạo và hỗ trợ: Đào tạo nhân viên sử dụng phần mềm bán hàng và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi cần. Tạo tài liệu hướng dẫn và quy trình sử dụng phần mềm cho người dùng. Bảo trì và cải tiến: Theo dõi hiệu suất của phần mềm và thực hiện các cải tiến cần thiết để tối ưu hóa hiệu quả. Xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến phần mềm và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh. Hỗ trợ xử lý Xác định, phân tích và khắc phục các sự cố kỹ thuật liên quan đến máy tính, máy in, thiết bị mạng và các ứng dụng phần mềm. Cài đặt, cấu hình và bảo trì các thiết bị máy tính, máy in, và các thiết bị ngoại vi khác

Tại Công Ty TNHH RECHIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc. Các chế độ bảo hiểm xã hội và y tế đầy đủ. Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.

Các chế độ bảo hiểm xã hội và y tế đầy đủ.

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH RECHIC

