Tuyển Chuyên Viên Kế Hoạch thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sadora, số 02 đường 13, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM., Quận 2

Mô Tả Công Việc

• Triển khai, theo dõi và kiểm soát thực hiện Kế hoạch hoạt động của Công ty.

• Theo dõi, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu Kế hoạch tại Đơn vị (dữ liệu thị trường; Quy hoạch & Kế hoạch đầu tư, nâng cấp; Kế hoạch Kinh doanh; kế hoạch quản trị và nhân sự) đảm bảo xuyên suốt, kịp thời & đồng bộ.

• Tổ chức lưu trữ, theo dõi tình trạng, hiệu lực Hợp đồng Đại lý và triển khai các văn bản, nội dung có liên quan đến Hợp đồng cho các phòng/bộ phận tại Đơn vị.

• Quản lý, lưu trữ, cập nhật hệ thống tài liệu, văn bản quản trị nội bộ tại đơn vị trên các nền tảng số.

• Tiếp nhận, xử lý các vấn đề liên quan đến Pháp lý (Pháp lý doanh nghiệp và nội bộ, Pháp lý kinh doanh).

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế, Luật.

• Có 2 năm kinh nghiệm trở lên làm công tác Kế hoạch hoặc tương đương. Có kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu.

• Có kiến thức cơ bản thị trường Ô tô.

• Có khả năng phân tích, tổ chức cơ sở dữ liệu một cách khoa học. Khả năng lập, triển khai và kiểm soát thực hiện kế hoạch. Hiểu quy định pháp luật liên quan đến các Hợp đồng kinh tế, thương mại.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, excel, powerpoint). Có kiến thức và hiểu biết, vận dụng các công cụ Query, Power BI; Kỹ năng tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu.

Quyền Lợi

• Lương cứng + thưởng theo kết quả đánh giá hàng năm.

• Được đào tạo kiến thức và kỹ năng làm việc.

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở tại tập đoàn ô tô hàng đầu;

• Tham gia BHXH, khám sức khỏe theo quy định; Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, đồng phục, khám sức khoẻ định kỳ,...;

• Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển

