Tuyển Chuyên Viên Kế Hoạch thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THACO AUTO PEUGEOT - TP.HCM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO PEUGEOT - TP.HCM

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sadora, số 02 đường 13, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM., Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

• Triển khai, theo dõi và kiểm soát thực hiện Kế hoạch hoạt động của Công ty.
• Theo dõi, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu Kế hoạch tại Đơn vị (dữ liệu thị trường; Quy hoạch & Kế hoạch đầu tư, nâng cấp; Kế hoạch Kinh doanh; kế hoạch quản trị và nhân sự) đảm bảo xuyên suốt, kịp thời & đồng bộ.
• Tổ chức lưu trữ, theo dõi tình trạng, hiệu lực Hợp đồng Đại lý và triển khai các văn bản, nội dung có liên quan đến Hợp đồng cho các phòng/bộ phận tại Đơn vị.
• Quản lý, lưu trữ, cập nhật hệ thống tài liệu, văn bản quản trị nội bộ tại đơn vị trên các nền tảng số.
• Tiếp nhận, xử lý các vấn đề liên quan đến Pháp lý (Pháp lý doanh nghiệp và nội bộ, Pháp lý kinh doanh).

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế, Luật.
• Có 2 năm kinh nghiệm trở lên làm công tác Kế hoạch hoặc tương đương. Có kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu.
• Có kiến thức cơ bản thị trường Ô tô.
• Có khả năng phân tích, tổ chức cơ sở dữ liệu một cách khoa học. Khả năng lập, triển khai và kiểm soát thực hiện kế hoạch. Hiểu quy định pháp luật liên quan đến các Hợp đồng kinh tế, thương mại.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, excel, powerpoint). Có kiến thức và hiểu biết, vận dụng các công cụ Query, Power BI; Kỹ năng tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO PEUGEOT - TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng + thưởng theo kết quả đánh giá hàng năm.
• Được đào tạo kiến thức và kỹ năng làm việc.
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở tại tập đoàn ô tô hàng đầu;
• Tham gia BHXH, khám sức khỏe theo quy định; Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, đồng phục, khám sức khoẻ định kỳ,...;
• Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO PEUGEOT - TP.HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 330 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

