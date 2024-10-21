Tuyển Quản lý dự án xây dựng Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Quản lý dự án xây dựng Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Quản lý dự án xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án xây dựng Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 131 Điện Biên Phủ Phường 15 Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện theo dõi, quản lý Hồ sơ dự án. Cập nhật, rà soát tiến độ triển khai chi tiết các dự án đã triển khai để phục vụ cho việc hoạch định lộ trình cho các dự án mới theo phân công. Thực hiện các công tác liên quan đến việc lưu trữ hồ sơ theo quy định ISO. Phối hợp với các tổ bộ phận và đơn vị liên quan để triển khai phương án giải quyết các vấn đề về dự án. Tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên quan dén quy trình đến đơn vị, bộ phận. Liên hệ các phòng ban cập nhật thông tin đàm bảo đúng tiến độ và chất lượng của dự án. Thực hiện các báo cáo, tờ trình, soạn thảo văn ban, công văn trả lời giải quyết các công việc liên quan hiện hữu. đến các dự án mới, các mặt bằng. Rà soát Hồ sơ dự án, pháp lý trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến điều kiện mặt bằng các dự án. Phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đế kiểm soát chi phi, ngân sách đầu tư. Phối hợp với các Tổ Bộ phận trong việc thảm định hiệu qua của dự án đầu tư.
Thực hiện theo dõi, quản lý Hồ sơ dự án.
Cập nhật, rà soát tiến độ triển khai chi tiết các dự án đã triển khai để phục vụ cho việc hoạch định lộ trình cho các dự án mới theo phân công.
Thực hiện các công tác liên quan đến việc lưu trữ hồ sơ theo quy định ISO.
Phối hợp với các tổ bộ phận và đơn vị liên quan để triển khai phương án giải quyết các vấn đề về dự án.
Tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên quan dén quy trình đến đơn vị, bộ phận.
Liên hệ các phòng ban cập nhật thông tin đàm bảo đúng tiến độ và chất lượng của dự án.
Thực hiện các báo cáo, tờ trình, soạn thảo văn ban, công văn trả lời giải quyết các công việc liên quan hiện hữu. đến các dự án mới, các mặt bằng.
Rà soát Hồ sơ dự án, pháp lý trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến điều kiện mặt bằng các dự án.
Phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đế kiểm soát chi phi, ngân sách đầu tư.
Phối hợp với các Tổ Bộ phận trong việc thảm định hiệu qua của dự án đầu tư.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học khối ngành Xây dựng, Kỹ thuật, hoặc Kinh doanh & quản lý và có kinh nghiệm liên quan
Có kinh nghiệm liên quan

Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù. Chế độ nâng lương hàng năm theo KPI và kết quả hoạt động kinh doanh của Saigon Co-op. Thưởng nhân các ngày Lễ, Tết, các sự kiện đặc biệt của Saigon Co-op. Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho cá nhân hoặc tập thể. Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV (sinh nhật, 8/3, 20/10,...) Trợ cấp thâm niên công tác và về hưu đối với CBNV có cống hiến, gắn bó lâu năm tại Saigon Co-op. Chế độ nghỉ mát và du lịch, team building hàng năm. Khám sức khỏe định kỳ tại những bệnh viện chất lượng, uy tín. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CBNV. Các chương trình chăm lo cho con em CBNV: Vui Tết thiếu nhi, Đêm hội trăng rằm, trao tặng học bổng, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt,...
Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù.
Chế độ nâng lương hàng năm theo KPI và kết quả hoạt động kinh doanh của Saigon Co-op.
Thưởng nhân các ngày Lễ, Tết, các sự kiện đặc biệt của Saigon Co-op.
Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho cá nhân hoặc tập thể.
Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV (sinh nhật, 8/3, 20/10,...)
Trợ cấp thâm niên công tác và về hưu đối với CBNV có cống hiến, gắn bó lâu năm tại Saigon Co-op.
Chế độ nghỉ mát và du lịch, team building hàng năm.
Khám sức khỏe định kỳ tại những bệnh viện chất lượng, uy tín.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CBNV.
Các chương trình chăm lo cho con em CBNV: Vui Tết thiếu nhi, Đêm hội trăng rằm, trao tặng học bổng, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-ke-hoach-thu-nhap-12-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job215533
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER
2.5 - 4.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH MTV NDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH MTV NDN
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tralinks làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Tralinks
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MYPAPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 23 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MYPAPA
15 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 32 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG
28 - 32 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam
5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẠNH QUÂN AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẠNH QUÂN AUTO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CTY TNHH TM DV Truyền Thông The Lamp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CTY TNHH TM DV Truyền Thông The Lamp
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
50 - 100 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Voyager làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Voyager
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH HY AN MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HY AN MEDIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG SÀI GÒN
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu BrightChamps
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Tester Công ty TNHH ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ABC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Dapdance
Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Content Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Dapdance
Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Dapdance
Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Scotch Australian Grammar School (AGS)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Asia Ingredients Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Asia Ingredients Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Alphanam Group
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm