Tuyển Quản lý dự án xây dựng Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 131 Điện Biên Phủ Phường 15 Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện theo dõi, quản lý Hồ sơ dự án. Cập nhật, rà soát tiến độ triển khai chi tiết các dự án đã triển khai để phục vụ cho việc hoạch định lộ trình cho các dự án mới theo phân công. Thực hiện các công tác liên quan đến việc lưu trữ hồ sơ theo quy định ISO. Phối hợp với các tổ bộ phận và đơn vị liên quan để triển khai phương án giải quyết các vấn đề về dự án. Tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên quan dén quy trình đến đơn vị, bộ phận. Liên hệ các phòng ban cập nhật thông tin đàm bảo đúng tiến độ và chất lượng của dự án. Thực hiện các báo cáo, tờ trình, soạn thảo văn ban, công văn trả lời giải quyết các công việc liên quan hiện hữu. đến các dự án mới, các mặt bằng. Rà soát Hồ sơ dự án, pháp lý trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến điều kiện mặt bằng các dự án. Phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đế kiểm soát chi phi, ngân sách đầu tư. Phối hợp với các Tổ Bộ phận trong việc thảm định hiệu qua của dự án đầu tư.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học khối ngành Xây dựng, Kỹ thuật, hoặc Kinh doanh & quản lý và có kinh nghiệm liên quan

Có kinh nghiệm liên quan

Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù. Chế độ nâng lương hàng năm theo KPI và kết quả hoạt động kinh doanh của Saigon Co-op. Thưởng nhân các ngày Lễ, Tết, các sự kiện đặc biệt của Saigon Co-op. Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho cá nhân hoặc tập thể. Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV (sinh nhật, 8/3, 20/10,...) Trợ cấp thâm niên công tác và về hưu đối với CBNV có cống hiến, gắn bó lâu năm tại Saigon Co-op. Chế độ nghỉ mát và du lịch, team building hàng năm. Khám sức khỏe định kỳ tại những bệnh viện chất lượng, uy tín. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CBNV. Các chương trình chăm lo cho con em CBNV: Vui Tết thiếu nhi, Đêm hội trăng rằm, trao tặng học bổng, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

