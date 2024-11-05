Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Xây dựng kế hoạch sản lượng chi tiết cho các nhóm hàng
Đánh giá và tổng hợp số liệu bán hàng các kỳ trước
Tham gia xây dựng cơ cấu hàng hóa theo kênh kinh doanh
Theo dõi kế hoạch triển khai sản xuất đảm bảo đúng tiến độ triển khai bán hàng
Tổ chức triển khai, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch bán hàng
Thực hiện báo cáo đánh giá bán hàng định kỳ hàng tuần hoặc theo đợt triển khai bán hàng
Kiểm soát tồn kho và điều chuyển hàng đúng quy định
Tổng hợp kế hoạch kinh doanh kênh phụ trách và xây dựng tam giác sản phẩm theo Kênh
Làm rõ cơ cấu doanh thu hàng hóa các nhóm hàng theo tam giác sản phẩm
Theo dõi, so sánh cơ cấu hàng hóa theo chỉ tiêu kinh doanh, cung ứng hàng hóa và tiến độ bán hàng thực tế từ đó điều chỉnh kế hoạch háng hóa phù hợp.
Công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Hiểu biết về kế hoạch kinh doanh và mảng công việc mình được phân công
Tổng hợp, phân tích số liệu và thiết lập các báo cáo, có khả năng dự báo nhu cầu
Hiểu biết về đặc thù kinh doanh của ngành và kiến thức nguyên phụ liệu, hiểu biết cơ bản về Supply chain
Ứng dụng CNTT vào quá trình làm việc
Cải tiến liên tục và chịu trách nhiệm 100%
Khả năng quản trị sự thay đổi
Trung thực, linh hoạt, phối hợp vì mục đích chung
Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2- Sáng T7
Cơ hội huấn luyện: Chương trình huấn luyện, đào tạo, nâng cao kiến thức có hệ thống
Đồng nghiệp: Hòa đồng, hỗ trợ, trẻ trung
Ngày nghỉ: Chiều T7, các chủ nhật
Phúc lợi:
Phụ cấp khác :
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
