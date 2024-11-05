Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Xây dựng kế hoạch sản lượng chi tiết cho các nhóm hàng

Đánh giá và tổng hợp số liệu bán hàng các kỳ trước

Tham gia xây dựng cơ cấu hàng hóa theo kênh kinh doanh

Theo dõi kế hoạch triển khai sản xuất đảm bảo đúng tiến độ triển khai bán hàng

Tổ chức triển khai, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch bán hàng

Thực hiện báo cáo đánh giá bán hàng định kỳ hàng tuần hoặc theo đợt triển khai bán hàng

Kiểm soát tồn kho và điều chuyển hàng đúng quy định

Tổng hợp kế hoạch kinh doanh kênh phụ trách và xây dựng tam giác sản phẩm theo Kênh

Làm rõ cơ cấu doanh thu hàng hóa các nhóm hàng theo tam giác sản phẩm

Theo dõi, so sánh cơ cấu hàng hóa theo chỉ tiêu kinh doanh, cung ứng hàng hóa và tiến độ bán hàng thực tế từ đó điều chỉnh kế hoạch háng hóa phù hợp.

Công việc khác theo phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế hoạch, quản trị, kế toán, thống kê.

2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Hiểu biết về kế hoạch kinh doanh và mảng công việc mình được phân công

Tổng hợp, phân tích số liệu và thiết lập các báo cáo, có khả năng dự báo nhu cầu

Hiểu biết về đặc thù kinh doanh của ngành và kiến thức nguyên phụ liệu, hiểu biết cơ bản về Supply chain

Ứng dụng CNTT vào quá trình làm việc

Cải tiến liên tục và chịu trách nhiệm 100%

Khả năng quản trị sự thay đổi

Trung thực, linh hoạt, phối hợp vì mục đích chung

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng

Thời gian làm việc: Thứ 2- Sáng T7

Cơ hội huấn luyện: Chương trình huấn luyện, đào tạo, nâng cao kiến thức có hệ thống

Đồng nghiệp: Hòa đồng, hỗ trợ, trẻ trung

Ngày nghỉ: Chiều T7, các chủ nhật

Phúc lợi:

Phụ cấp khác :

Cách Thức Ứng Tuyển

