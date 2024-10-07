Tuyển Chuyên Viên Kế Hoạch thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
- Hà Nội: 166 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Công tác kế hoạch:
Tham gia lập kế hoạch Đấu thầu các gói thầu Tư vấn, xây dựng, Cung cấp, lắp đặt thiết bị; Lập Tiến độ thi công tổng thể ; Lập kế hoạch triển khai các công việc của từng giai đoạn Dự án Tổ chức kiểm tra, kiểm soát phê duyệt tiến độ thi công chi tiết, tiến độ thi công điều chỉnh;
Tham gia lập kế hoạch Đấu thầu các gói thầu Tư vấn, xây dựng, Cung cấp, lắp đặt thiết bị;
Lập Tiến độ thi công tổng thể ; Lập kế hoạch triển khai các công việc của từng giai đoạn Dự án
Tổ chức kiểm tra, kiểm soát phê duyệt tiến độ thi công chi tiết, tiến độ thi công điều chỉnh;
Công tác quản lý Hợp đồng:
Lập hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu các gói thầu thiết kế sơ bộ/ý tưởng/cơ sở/bản vẽ thi công, tư vấn thẩm tra thiết kế, tư vấn kiểm định Tham gia lập HSMT/HSYC các gói thầu khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, rà phá bom mìn; Lập các HSMT/HSYC các gói thầu xây dựng/cung cấp/lắp đặt thiết bị; Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất Theo dõi, quản lý việc thực hiện các Hợp đồng từ quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện đến thanh lý các hợp đồng; Tham gia xây dựng ngân hàng dữ liệu đấu thầu Công việc khác theo sự phân công
Lập hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu các gói thầu thiết kế sơ bộ/ý tưởng/cơ sở/bản vẽ thi công, tư vấn thẩm tra thiết kế, tư vấn kiểm định
Tham gia lập HSMT/HSYC các gói thầu khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, rà phá bom mìn;
Lập các HSMT/HSYC các gói thầu xây dựng/cung cấp/lắp đặt thiết bị;
Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất
Theo dõi, quản lý việc thực hiện các Hợp đồng từ quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện đến thanh lý các hợp đồng;
Tham gia xây dựng ngân hàng dữ liệu đấu thầu
Công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp hoặc kỹ sư kinh tế xây dựng
Có Chứng chỉ hành nghề TVGS; Chứng chỉ hành nghề QLDA
Nắm được quy định pháp luật về lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan
Tiếng Anh cơ bản, Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc (Bắt buộc)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 20-25tr hoặc thoả thuận theo năng lực
Bảo hiểm và các chế độ theo quy định
Lương tháng 13, thưởng kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI