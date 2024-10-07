Tuyển Chuyên Viên Kế Hoạch thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 166 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Công tác kế hoạch:

Tham gia lập kế hoạch Đấu thầu các gói thầu Tư vấn, xây dựng, Cung cấp, lắp đặt thiết bị; Lập Tiến độ thi công tổng thể ; Lập kế hoạch triển khai các công việc của từng giai đoạn Dự án Tổ chức kiểm tra, kiểm soát phê duyệt tiến độ thi công chi tiết, tiến độ thi công điều chỉnh;

Công tác quản lý Hợp đồng:

Lập hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu các gói thầu thiết kế sơ bộ/ý tưởng/cơ sở/bản vẽ thi công, tư vấn thẩm tra thiết kế, tư vấn kiểm định Tham gia lập HSMT/HSYC các gói thầu khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, rà phá bom mìn; Lập các HSMT/HSYC các gói thầu xây dựng/cung cấp/lắp đặt thiết bị; Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất Theo dõi, quản lý việc thực hiện các Hợp đồng từ quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện đến thanh lý các hợp đồng; Tham gia xây dựng ngân hàng dữ liệu đấu thầu Công việc khác theo sự phân công

Công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp hoặc kỹ sư kinh tế xây dựng Có Chứng chỉ hành nghề TVGS; Chứng chỉ hành nghề QLDA Nắm được quy định pháp luật về lĩnh vực liên quan. Có kinh nghiệm ít nhất trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan Tiếng Anh cơ bản, Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc (Bắt buộc)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20-25tr hoặc thoả thuận theo năng lực Bảo hiểm và các chế độ theo quy định Lương tháng 13, thưởng kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI

