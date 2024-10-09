Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 Toà nhà 17T1 Hapulico

- 83 Vũ Trọng Phụng

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

1. KẾ HOẠCH
Tiếp nhận kế hoạch hàng hóa hằng vụ/ năm và cập nhật từ Bộ phận Kinh doanh về tổng nhu cầu đặt hàng và tiến hành phân tích, đánh giá, phân bổ sản lượng về cho sản xuất, mua hàng Lập, phân bổ và Kiểm soát kế hoạch hàng hóa từ khâu RD, làm mẫu đến kế hoạch sản xuất, gia công hàng hóa, mua hàng Tổ chức triển khai và giám sát thực hiện việc lập kế hoạch hàng hóa tổng thể hàng vụ/năm, cập nhật điều chỉnh hàng tháng/quý của sản xuất, mua hàng Kiểm tra lịch trình sản xuất/mua hàng, tiến độ hàng về, theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện hằng tuần, phân tích kết quả hoạt động kế hoạch hằng tháng của các bộ phận trực thuộc Khối Kiểm soát kế hoạch chi phí vận hành của các bộ phận trực thuộc
Tiếp nhận kế hoạch hàng hóa hằng vụ/ năm và cập nhật từ Bộ phận Kinh doanh về tổng nhu cầu đặt hàng và tiến hành phân tích, đánh giá, phân bổ sản lượng về cho sản xuất, mua hàng
Lập, phân bổ và Kiểm soát kế hoạch hàng hóa từ khâu RD, làm mẫu đến kế hoạch sản xuất, gia công hàng hóa, mua hàng
Tổ chức triển khai và giám sát thực hiện việc lập kế hoạch hàng hóa tổng thể hàng vụ/năm, cập nhật điều chỉnh hàng tháng/quý của sản xuất, mua hàng
Kiểm tra lịch trình sản xuất/mua hàng, tiến độ hàng về, theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện hằng tuần, phân tích kết quả hoạt động kế hoạch hằng tháng của các bộ phận trực thuộc Khối
Kiểm soát kế hoạch chi phí vận hành của các bộ phận trực thuộc
2. QUẢN LÝ VẬN HÀNH SẢN XUẤT, CUNG ỨNG HÀNG HÓA
Thẩm định KPI thực hiện kết quả sản lượng hàng hóa theo kế hoạch hàng tháng của các bộ phận Kiểm soát đinh mức sản xuất từ tiêu chuẩn số hóa đến lập Lệnh sản xuất Kiểm soát và đề xuất giải pháp cải tiến các công đoạn trong vận hành chuỗi sản xuất cung ứng hàng hóa. Quản trị danh mục hàng hóa và thông tin khai báo sản phẩm và cung cấp thông tin hàng hóa cho các bộ phận Marketing, Đào tạo, Merchandise
Thẩm định KPI thực hiện kết quả sản lượng hàng hóa theo kế hoạch hàng tháng của các bộ phận
Kiểm soát đinh mức sản xuất từ tiêu chuẩn số hóa đến lập Lệnh sản xuất
Kiểm soát và đề xuất giải pháp cải tiến các công đoạn trong vận hành chuỗi sản xuất cung ứng hàng hóa.
Quản trị danh mục hàng hóa và thông tin khai báo sản phẩm và cung cấp thông tin hàng hóa cho các bộ phận Marketing, Đào tạo, Merchandise
3. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA LÃNH ĐẠO

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức: Am hiểu về kiến thức vận hành sản xuất, kế hoạch và quản trị kế hoạch
1. Kiến thức:
2. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật, các ngành nghề liên quan hoạt động sản xuất của công ty....
2. Trình độ:
3. Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên làm trong các Công ty Sản xuất, đã có kinh nghiệm tham gia quản trị hệ thống ERP trong sản xuất là lợi thế
3. Kinh nghiệm làm việc:
4. Chứng chỉ/Giấy phép hành nghề: Ưu tiên có chứng chỉ Quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa
4. Chứng chỉ/Giấy phép hành nghề
5. Ngoại ngữ/ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng Excel tốt
5. Ngoại ngữ/ tin họ
6. Kỹ năng:
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả Kỹ năng làm việc nhóm Giao tiếp, thuyết trình, đám phán, thuyết phục
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả
Kỹ năng làm việc nhóm
Giao tiếp, thuyết trình, đám phán, thuyết phục
7. Phẩm chất, thái độ
Trung thực, tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm Thái độ tích cực, hợp tác trên tinh thần xây dựng, cầu thị Bảo mật thông tin
Trung thực, tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm
Thái độ tích cực, hợp tác trên tinh thần xây dựng, cầu thị
Bảo mật thông tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe,...) Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định (Thưởng thâm niên, Thưởng các ngày Lễ Tết, Voucher mua hàng nội bộ,...) Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp
Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe,...)
Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định (Thưởng thâm niên, Thưởng các ngày Lễ Tết, Voucher mua hàng nội bộ,...)
Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc
Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người
Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn
Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 49 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

