Tuyển Sản xuất CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 02, Tòa nhà Sadora, số 02 đường 13, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM., Quận 2

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tham gia vào quá trình xây dựng, phân giao & kiểm soát thực hiện chỉ tiêu kinh doanh và các KPI Dịch vụ.

Tổng hợp kế hoạch và thực hiện kinh doanh dịch vụ, thực hiện báo cáo theo định kỳ ngày/tuần/tháng/quý hoặc theo yêu cầu.

Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đào tạo các hoạt động dịch vụ thương hiệu theo yêu cầu từ đối tác hoặc THACO (khảo sát CSI, đào tạo, chương trình Mobility, Videocheck, Mobile Service,...).

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Ô tô hoặc các ngành liên quan. Từ 1 năm kinh nghiệm lập kế hoạch kinh doanh, quản lý số liệu hoặc các vị trí tương đương (ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ô tô). Kinh nghiệm sử dụng thành thạo Excel / Power BI hoặc các công cụ phân tích cơ bản là một lợi thế. Có kỹ năng tổng hợp, lập báo cáo thực hiện chỉ tiêu kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp, trình bày chỉn chu, tâm huyết trong công việc, tác phong chuyên nghiệp. Tư duy nhạy bén về thị trường/kinh doanh, cầu thị, siêng năng và nhiệt huyết trong công việc.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (lương & phụ cấp); thưởng cuối năm; Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm; Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn ô tô hàng đầu; Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ theo quy định; Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty; Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO

