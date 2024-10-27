Tuyển Chuyên Viên Kế Hoạch Tổng Hợp thu nhập 11 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Kế Hoạch Tổng Hợp thu nhập 11 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH An Quý Hưng Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty TNHH An Quý Hưng Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH An Quý Hưng Pro Company

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1 toà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Soạn thảo các dự thảo tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh, tổng hợp và hoàn thiện các loại hồ sơ bệnh án liên quan. Soạn thảo các quy trình, quy định chuyên môn, biểu mẫu chuyên môn (chỉnh sửa, ban hành mới, và tổng hợp nội dung khi có nhu cầu) Quản lý Danh mục kỹ thuật, Quy trình kỹ thuật, các Quy trình phối hợp chuyên môn, Hướng dẫn chẩn đoán điều trị v.v... (theo dõi, cập nhật, bổ sung theo chỉ đạo). Đảm bảo lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án đúng quy định, quản lý hồ sơ bệnh án (cả trên phần mềm và hồ sơ gốc) Quản lý hồ sơ, lưu trữ các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng khám Hỗ trợ đón tiếp các Đoàn kiểm tra của Sở, Bộ
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học Y/cao đẳng Y, Y tế công cộng, Y tế dự phòng... Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 02 năm tại phòng Kế hoạch tổng hợp. Kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo. Trung thực, tận tâm, trách nhiệm, thân thiện. Sức khỏe tốt. Vi tính: Biết sử dụng phần mềm khám bệnh, chữa bệnh. Ưu tiên: Những ứng viên đã làm việc trong môi trường bệnh viện/phòng khám Quốc tế. Sẵn sàng tuân thủ văn hóa doanh nghiệp, quy định làm việc, sự phân công công việc của Giám đốc Phòng khám và Ban Lãnh đạo.
Tại Công ty TNHH An Quý Hưng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tùy theo trình độ và kinh nghiệm làm việc. Phụ cấp, trợ cấp theo quy định của Công ty. Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi khác đảm bảo theo quy định của nhà nước. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng. Liên tục được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo, hội thảo để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH An Quý Hưng Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH An Quý Hưng Pro Company

Công ty TNHH An Quý Hưng Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 - 25T2 đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

