Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA
- Hà Nội: Tầng 2, số 15 ngõ 26 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Ghi sổ kế toán
Lập và gửi các tờ khai thuế hàng tháng / quý / năm (VAT, TNCN, TNDN, FCT...) và các văn bản thuế khác cho cơ quan thuế.
Lập báo cáo tài chính chính xác và kịp thời theo quy định hoặc nếu được yêu cầu.
Làm việc với cơ quan thuế khi được yêu cầu giải trình hay quyết toán thuế.
Xem xét bảng tính lương hàng tháng bao gồm các tính toán về TNCN.
Hoàn thiện hồ sơ chứng từ kế toán, đóng sổ sách phục vụ công tác quyết toán, thanh tra
Xác định các vấn đề / rủi ro quan trọng đối với khách hàng từ các công việc hàng ngày. Đề xuất giải pháp hoặc kịp thời nêu vấn đề lên cấp trên (quản lý)
Trả lời các câu hỏi và / hoặc tư vấn cho khách hàng về thuế và kế toán.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Công ty (nếu có).
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán và / hoặc kiểm toán và / hoặc tài chính doanh nghiệp.
Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
3
Có chứng chỉ hành nghề kế toán Việt Nam hoặc CPA Việt Nam là một lợi thế
Ý thức trách nhiệm cao đối với khách hàng, biết tiếp thu và học hỏi cái mới, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
Có khả năng quản lý tốt thời gian, sắp xếp tốt công việc.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục.
Chú ý đến chi tiết và độ chính xác.
Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng Microsoft Office.
Kỹ năng xử lý vấn đề
Kỹ năng trình bày
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh và không giới hạn theo năng lực của bạn (Chính sách lương 3P). (Thu nhập: 10 - 16 Trđ/tháng) Hỗ trợ điện thoại: 200.000 đ/ tháng Hỗ trợ ăn trưa: 35.000 đ/ngày công Gửi xe free Thưởng theo năm Được hưởng chế độ nghỉ mát theo quy chế công ty. Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Môi trường thoải mái, năng động Xét tăng lương theo định kỳ
Thu nhập cạnh tranh và không giới hạn theo năng lực của bạn (Chính sách lương 3P). (Thu nhập: 10 - 16 Trđ/tháng)
Hỗ trợ điện thoại: 200.000 đ/ tháng
Hỗ trợ ăn trưa: 35.000 đ/ngày công
Gửi xe free
Thưởng theo năm
Được hưởng chế độ nghỉ mát theo quy chế công ty.
Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Môi trường thoải mái, năng động
Xét tăng lương theo định kỳ
Đào tạo
Được đào tạo bài bản kiến thức và kỹ năng về kế toán, thuế, báo cáo tài chính. Được đào tạo các kỹ năng mềm. Được làm việc trên tập khách hàng đa dạng, có thể được rèn luyện, trải nghiệm kinh nghiệm mới trong những tình huống mới trong nghề nghiệp.
Được đào tạo bài bản kiến thức và kỹ năng về kế toán, thuế, báo cáo tài chính.
Được đào tạo các kỹ năng mềm.
Được làm việc trên tập khách hàng đa dạng, có thể được rèn luyện, trải nghiệm kinh nghiệm mới trong những tình huống mới trong nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
