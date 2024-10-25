Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, số 15 ngõ 26 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Ghi sổ kế toán Lập và gửi các tờ khai thuế hàng tháng / quý / năm (VAT, TNCN, TNDN, FCT...) và các văn bản thuế khác cho cơ quan thuế. Lập báo cáo tài chính chính xác và kịp thời theo quy định hoặc nếu được yêu cầu. Làm việc với cơ quan thuế khi được yêu cầu giải trình hay quyết toán thuế. Xem xét bảng tính lương hàng tháng bao gồm các tính toán về TNCN. Hoàn thiện hồ sơ chứng từ kế toán, đóng sổ sách phục vụ công tác quyết toán, thanh tra Xác định các vấn đề / rủi ro quan trọng đối với khách hàng từ các công việc hàng ngày. Đề xuất giải pháp hoặc kịp thời nêu vấn đề lên cấp trên (quản lý) Trả lời các câu hỏi và / hoặc tư vấn cho khách hàng về thuế và kế toán. Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Công ty (nếu có).
Ghi sổ kế toán
Lập và gửi các tờ khai thuế hàng tháng / quý / năm (VAT, TNCN, TNDN, FCT...) và các văn bản thuế khác cho cơ quan thuế.
Lập báo cáo tài chính chính xác và kịp thời theo quy định hoặc nếu được yêu cầu.
Làm việc với cơ quan thuế khi được yêu cầu giải trình hay quyết toán thuế.
Xem xét bảng tính lương hàng tháng bao gồm các tính toán về TNCN.
Hoàn thiện hồ sơ chứng từ kế toán, đóng sổ sách phục vụ công tác quyết toán, thanh tra
Xác định các vấn đề / rủi ro quan trọng đối với khách hàng từ các công việc hàng ngày. Đề xuất giải pháp hoặc kịp thời nêu vấn đề lên cấp trên (quản lý)
Trả lời các câu hỏi và / hoặc tư vấn cho khách hàng về thuế và kế toán.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Công ty (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán và / hoặc kiểm toán và / hoặc tài chính doanh nghiệp. Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp Có chứng chỉ hành nghề kế toán Việt Nam hoặc CPA Việt Nam là một lợi thế Ý thức trách nhiệm cao đối với khách hàng, biết tiếp thu và học hỏi cái mới, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Có khả năng quản lý tốt thời gian, sắp xếp tốt công việc. Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục. Chú ý đến chi tiết và độ chính xác. Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng Microsoft Office. Kỹ năng xử lý vấn đề Kỹ năng trình bày
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán và / hoặc kiểm toán và / hoặc tài chính doanh nghiệp.
Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
3
Có chứng chỉ hành nghề kế toán Việt Nam hoặc CPA Việt Nam là một lợi thế
Ý thức trách nhiệm cao đối với khách hàng, biết tiếp thu và học hỏi cái mới, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
Có khả năng quản lý tốt thời gian, sắp xếp tốt công việc.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục.
Chú ý đến chi tiết và độ chính xác.
Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng Microsoft Office.
Kỹ năng xử lý vấn đề
Kỹ năng trình bày

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và phúc lợi
Thu nhập cạnh tranh và không giới hạn theo năng lực của bạn (Chính sách lương 3P). (Thu nhập: 10 - 16 Trđ/tháng) Hỗ trợ điện thoại: 200.000 đ/ tháng Hỗ trợ ăn trưa: 35.000 đ/ngày công Gửi xe free Thưởng theo năm Được hưởng chế độ nghỉ mát theo quy chế công ty. Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Môi trường thoải mái, năng động Xét tăng lương theo định kỳ
Thu nhập cạnh tranh và không giới hạn theo năng lực của bạn (Chính sách lương 3P). (Thu nhập: 10 - 16 Trđ/tháng)
Hỗ trợ điện thoại: 200.000 đ/ tháng
Hỗ trợ ăn trưa: 35.000 đ/ngày công
Gửi xe free
Thưởng theo năm
Được hưởng chế độ nghỉ mát theo quy chế công ty.
Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Môi trường thoải mái, năng động
Xét tăng lương theo định kỳ
Đào tạo
Được đào tạo bài bản kiến thức và kỹ năng về kế toán, thuế, báo cáo tài chính. Được đào tạo các kỹ năng mềm. Được làm việc trên tập khách hàng đa dạng, có thể được rèn luyện, trải nghiệm kinh nghiệm mới trong những tình huống mới trong nghề nghiệp.
Được đào tạo bài bản kiến thức và kỹ năng về kế toán, thuế, báo cáo tài chính.
Được đào tạo các kỹ năng mềm.
Được làm việc trên tập khách hàng đa dạng, có thể được rèn luyện, trải nghiệm kinh nghiệm mới trong những tình huống mới trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15 ngõ 26 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-ke-toan-thu-nhap-10-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job230634
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH NEO TALENT
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Nodo làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Nodo
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
11.5 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu JobsGO Recruit
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PAO CAFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PAO CAFE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu VUIHOC.vn
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HỒNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HỒNG PHÁT
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông (TDIS Jsc,. ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông (TDIS Jsc,. )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Ameco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Ameco
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Drilube Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Drilube Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm