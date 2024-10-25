Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý Chi phí của Mảng đào tạo Kỹ năng (School) Tham gia quản lý Doanh thu của Mảng đào tạo Kỹ năng (school) Ghi nhận chi phí của các School Phân bổ chi phí chung cho các School Lead thanh toán chi phí cho các School Tham gia xác nhận phí cho phụ huynh Tham gia xuất hóa đơn Quản lý toàn bộ đầu 6 của Mảng School, mọi số liệu được chốt vào ngày 15 hàng tháng Theo dõi được công nợ của từng đối tượng, xuất hóa đơn đúng hạn. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của KTT.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính; Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm là ngành giáo dục, cho thuê văn phòng hoặc làm mô hình chuỗi. Nắm vững các nghiệp vụ kế toán. Có khả năng chủ động trong công việc Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (Microsoft office, Phần mềm kế toán,... ); Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các buổi đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn; nâng cao kiến thức về ngành; Hỗ trợ tham gia các khóa học nghiệp vụ, khóa học Lập trình và sử dụng MindX Coworking space miễn phí trên khắp HN, HCM; Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao hơn trong phòng ban do Công ty đang phát triển và mở rộng nhiều chi nhánh; Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại; Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát… do Công ty tổ chức; Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ…;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

