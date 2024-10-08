Tuyển Giáo dục/Đào tạo Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 33 Lạc Trung, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra/ chuẩn bị các hồ sơ tài liệu để đi thu công nợ tại các trường hàng tháng đúng hạn, kịp thời để đảm bảo nguồn tài chính của Công ty Lập kế hoạch thu/chi tiền của phần hành phụ trách cho Team tài chính lên kế hoạch hàng tuần/tháng Nộp ngay và đầy đủ các khoản tiền đã thu của Trường cho Thủ quỹ Thực hiện đúng hạn đầy đủ các nghĩa vụ với trường Lập báo cáo thu tiền định kỳ hàng tuần/tháng và giải trình nguyên nhân (nếu có) Đối chiếu công nợ thực tế với số liệu trên phần mềm với kế toán phần hành Lưu trữ và bảo quản đầy đủ/khoa học các hồ sơ phụ trách bao gồm nhưng không giới hạn như: Hợp đồng, phụ lục, biên bản thương thảo, biên bản nghiệm thu, thanh lý, bảng kê... Tiếp nhận các ý kiến của nhà trường và báo cáo ngay cho cấp quản lý để có phương án xử lý nhanh chóng, kịp thời Lập báo cáo nội bộ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Ưu tiên ứng viên đã từng làm tại các đơn vị, tổ chức giáo dục Nhanh nhẹn, trung thực Chủ động, quyết đoán, có kỹ năng quản lý thời gian và tổng hợp số liệu tốt Thành thạo tin học văn phòng, các ứng dụng máy tính và phần mềm kế toán Biết tiếng Anh là 1 lợi thế
Tại Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên đến 15.000.000 VND Thưởng Tết âm lịch, dương lịch, 30/4; 2/9 Góc Trà, cafe miễn phí, các hoạt động gắn vui vẻ. Quyền lợi về Bảo hiểm xã hội/thất nghiệp và các phúc lợi hấp dẫn khác, gói bảo hiểm y tế Được đào tạo phát triển bản thân, nâng cao các kỹ năng và chuyên môn nghề nghiệp Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và trải nghiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đặc sắc Được tham gia các lớp đào tạo, khóa học về chuyên môn, kỹ năng Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất, thỏa sức sáng tạo phát triển bản thân Tham gia các chuyến du lịch, teambuilding Được học bổng học tiếng Anh cho bản thân và người thân trong gia đình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 33 Lac Trung, Hai Ba Trung, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

