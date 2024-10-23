Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, 2 - 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán Công nợ với yêu cầu công việc như sau:

Hạch toán, cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về thanh toán và công nợ từ các đối tượng khác nhau; Kiểm tra và báo cáo cấp trên thường xuyên về thời hạn thanh toán để các phòng ban có sự nhắc nhở, thu hồi công nợ đúng hạn; Kiểm soát dòng tiền đầu vào và đầu ra bằng cách theo dõi các khoản phải thu và phải trả. Làm kế hoạch dự thu và dự chi; Kiểm tra và thực hiện các hồ sơ thanh toán, hoa hồng cho nhân viên kinh doanh, cộng tác viên theo đúng tiến độ của Hợp đồng;

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,... hoặc các chuyên ngành liên quan; Trên 2 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên Kế toán tại doanh nghiệp quy mô vốn trên 200 tỷ đồng; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Kế toán công nợ; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức Ngân hàng, Tài chính, Bất động sản; Kỹ năng excel, logic tốt; Kỹ năng quản lý và tổ chức công việc; Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm; Có khả năng chịu áp lực công việc, thái độ làm việc tích cực, cầu thị. Ưu tiên UV năm sinh từ 1997→ 1999 (độ tuổi 25-17).

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh; Thưởng các dịp Lễ/Tết; Thưởng cuối năm; BHXH, BHYT, BHSK, Khám sức khỏe định kỳ; Hoạt động tập thể sôi nổi: Team Building, thể thao, du lịch, từ thiện.... Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ... Môi trường làm việc năng động, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc Văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

