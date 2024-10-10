Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

1. Kiểm tra và thanh toán lương

- Thu thập các văn bản/ cơ chế liên quan đến tiền lương trong tháng;

- Phối hợp với kế toán thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người lao động;

- Đối chiểu kiểm tra bảng lương, các khoản phụ cấp, các khoản hoa hồng... với bộ phận C&B;

- Thực hiện thanh toán lương.

2. Kiểm tra và thanh toán chi phí Top-up Marketing

- Kiểm tra và tạm ứng chi phí Top-up;

- Kiểm tra và tổng kết chi phí Top-up cối tháng;

- Hạch toán chi phí.

3. Theo dõi, đối chiếu, khấu hao Tài sản cố định và phân bổ công cụ dụng cụ

- Cập nhật đầy đủ các phát sinh liên quan đến Tài sản cố định, công cụ - dụng cụ;

- Khai báo tăng, giảm ;

- Chạy khấu hao – kiểm tra khấu hao Tài sản cố định ;

- Chạy phân bổ công cụ dụng cụ ;

- Kiểm tra các bất thường về khấu hao, phân bổ ;

- Tham gia chứng kiến kiểm kê Tài sản, công cụ.

4. Theo dõi hàng tồn kho

- Hạch toán nhập kho;

- Hạch toán xuất kho, chạy giá xuất kho;

- Kiểm tra giá xuất kho, làm rõ lý do nếu có bất thường hoặc báo cáo cấp trên ;

- Tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho.

5. Tham mưu, tư vấn

Dự báo các rủi ro liên quan đến phần việc phụ trách và đề xuất giải pháp khắc phục.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

· Đại học trở lên (chuyên ngành tài chinh, kế toán)

2. Kiến thức:

· Am hiểu lĩnh vực tài chinh, kế toán, thống kê

· Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị

3. Kinh nghiệm:

· Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán

4. Kỹ năng nghiệp vụ:

· Thành thạo các phần mềm kế toán, ứng dụng tin học văn phòng;

· Kỹ năng lập, kiểm soát kế hoạch và quản lý công việc;

· Kỹ năng giao tiếp tốt;

· Có thái độ học hỏi tốt;

5. Yêu cầu khác

· Tinh thần trách nhiệm cao

· Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Tập đoàn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC AN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mọi quyền lợi theo luật lao động. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến. Chế độ đãi ngộ tốt. Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí do công ty tổ chức.

Được hưởng mọi quyền lợi theo luật lao động.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến.

Chế độ đãi ngộ tốt.

Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC AN

