Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập 13 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 286 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Hạch toán chi tiết các các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu, chi phí, tường trình (hỗ trợ trong trường hợp nhân sự phụ trách trực tiếp nghỉ) Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng Kiểm soát định mức sản xuất. Quản lý, kiểm tra, kiểm soát, theo dõi sổ sách kế toán; lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định. Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến bộ máy kế toán. Nắm chắc chế độ, thể lệ và các nghiệp vụ tài chính kế toán trong doanh nghiệp. Cần mẫn, ngăn nắp, gọn gàng có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực và có tính kỷ luật cao. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Tính và kiểm soát giá thành sản phẩm.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán. Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên ở các doanh nghiệp chuyên sản xuất. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa Amis. Kỹ năng mềm về word, excel, powerpoint tốt, biết sử dụng các hàm để thiết lập bảng biểu, kỹ năng pivot số liệu, lập báo cáo.

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc với đội ngũ trẻ tuổi và nhiệt huyết Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sạch, đẹp, giàu cảm hứng. Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. Chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi khác theo đúng Luật nhà nước quy định, tiền thưởng các ngày lễ lớn của công ty. Lộ trình thăng tiến rõ ràng với các nhân viên gắn bó với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh

