Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Thực hiện hạch toán kế toán.
Kiểm tra rà soát hoàn thiện hồ sơ thuế VHJSC
Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán.
Lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính gửi các cơ quan hữu quan.
Tiến hành các thủ tục thanh, kiểm tra, quyết toán các loại thuế đối với cơ quan thuế.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo: Đại học
Chứng chỉ, chứng nhận chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Tin học: MS Office thành thạo, Phần mềm kế toán
Kinh nghiệm: 2-3 năm kinh nghiệm KTTH hoặc KT Thuế
(Không yêu cầu ngoại ngữ)

Tại Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 14.000.000VNĐ - 18.000.000VNĐ
Phúc lợi hấp dẫn, được phụ cấp ăn trưa ngay tại văn phòng công ty;
Được làm việc trong một môi trường trẻ, cạnh tranh lành mạnh.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước, và quy chế phúc lợi theo quy định của Công ty.
Thưởng theo đánh giá 06 tháng/ lần, tháng lương thứ 13, thưởng thâm niên, thưởng CBNV xuất sắc, thưởng các dịp lễ tết. - Chế độ phúc lợi: hiếu, hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, khám sức khỏe, ...
Được tham các hoạt động Team building, Gala, các hoạt động văn hóa nội bộ định kỳ khác.
Được hoạch định lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô BT2, Ô số 49, Khu Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

