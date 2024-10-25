Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập 15 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ TECHCOOP
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

1.Thực hiện các nghiệp vụ kế toán
Kiểm tra và tập họp chứng từ thanh toán các chi phí hoạt động văn phòng tại công ty và các chi nhánh liên quan Lập ủy nhiệm chi chính xác, kịp thời theo hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt Định kỳ hàng ngày gửi báo nợ báo có cho các phòng ban có liên quan Theo dõi thanh toán công nợ phải trả các nhà cung cấp, khách hàng, tạm ứng nhân viên... Lập hồ sơ mở tài khoản ngân hàng theo quy định, cập nhật các thông tin thay đổi về chủ tài khoản, kế toán trưởng (nếu có) Định kỳ mỗi tháng sẽ kiểm tra việc lưu trữ phiếu thu-chi, hóa đơn, phiếu định khoản của tháng trước đã đầy đủ, hạch toán đã chính xác hay chưa? Rà soát lại số liệu sổ sách định kỳ và các chứng từ khác để đảm bảo khoản chi phí và doanh thu phát sinh là phù hợp với chế độ kế toán và các quy định của Thuế.
Kiểm tra và tập họp chứng từ thanh toán các chi phí hoạt động văn phòng tại công ty và các chi nhánh liên quan
Lập ủy nhiệm chi chính xác, kịp thời theo hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt
Định kỳ hàng ngày gửi báo nợ báo có cho các phòng ban có liên quan
Theo dõi thanh toán công nợ phải trả các nhà cung cấp, khách hàng, tạm ứng nhân viên...
Lập hồ sơ mở tài khoản ngân hàng theo quy định, cập nhật các thông tin thay đổi về chủ tài khoản, kế toán trưởng (nếu có)
Định kỳ mỗi tháng sẽ kiểm tra việc lưu trữ phiếu thu-chi, hóa đơn, phiếu định khoản của tháng trước đã đầy đủ, hạch toán đã chính xác hay chưa?
Rà soát lại số liệu sổ sách định kỳ và các chứng từ khác để đảm bảo khoản chi phí và doanh thu phát sinh là phù hợp với chế độ kế toán và các quy định của Thuế.
2. Thực hiện hạch toán kế toán, đối chiếu
Hạch toán lên phần mềm kế toán các bút toán định khoản phát sinh hàng ngày kịp thời, đầy đủ và chính xác Thực hiện xuất hóa đơn cho các giao dịch bán hàng tại công ty Cuối năm, thực hiện các thủ tục rà soát, đối chiếu và xác nhận số dư công nợ với các nhà cung cấp, đối tác... Trích các khoản chi phí phân bổ CCDC, TSCĐ (nếu có) Thực hiện các thủ tục xác nhận với Ngân hàng về số dư tiền gửi, nợ vay để cung cấp cho Kiểm toán khi có yêu cầu.
Hạch toán lên phần mềm kế toán các bút toán định khoản phát sinh hàng ngày kịp thời, đầy đủ và chính xác
Thực hiện xuất hóa đơn cho các giao dịch bán hàng tại công ty
Cuối năm, thực hiện các thủ tục rà soát, đối chiếu và xác nhận số dư công nợ với các nhà cung cấp, đối tác...
Trích các khoản chi phí phân bổ CCDC, TSCĐ (nếu có)
Thực hiện các thủ tục xác nhận với Ngân hàng về số dư tiền gửi, nợ vay để cung cấp cho Kiểm toán khi có yêu cầu.
3. Thực hiện các báo cáo
Theo dõi báo cáo công nợ phải trả-phải thu Theo dõi chi tiết các hợp đồng kinh tế Theo dõi phân bổ CCDC, TSCĐ Thực hiện lập báo cáo thuế GTGT và các báo cáo khác chính xác đúng quy định của cơ quan thuế. Phân loại các khoản được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN Báo cáo kế hoạch cân đối thuế GTGT, Tham mưu cho Kế toán trưởng về việc cân đối thuế GTGT, TNDN....
Theo dõi báo cáo công nợ phải trả-phải thu
Theo dõi chi tiết các hợp đồng kinh tế
Theo dõi phân bổ CCDC, TSCĐ
Thực hiện lập báo cáo thuế GTGT và các báo cáo khác chính xác đúng quy định của cơ quan thuế.
Phân loại các khoản được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN
Báo cáo kế hoạch cân đối thuế GTGT, Tham mưu cho Kế toán trưởng về việc cân đối thuế GTGT, TNDN....
4. Lưu trữ hồ sơ
Lưu trữ các chứng từ: Hợp đồng, hóa đơn chứng từ, phiếu định khoản và các giấy tờ liên quan khác 1 cách đầy đủ chính xác Lưu trữ các chứng từ liên quan đến hoạt động của các chi nhánh khác tại công ty
Lưu trữ các chứng từ: Hợp đồng, hóa đơn chứng từ, phiếu định khoản và các giấy tờ liên quan khác 1 cách đầy đủ chính xác
Lưu trữ các chứng từ liên quan đến hoạt động của các chi nhánh khác tại công ty
5. Công việc khác
Thực hiện các nhiệm vụ và công việc khác khi có yêu cầu phát sinh từ Trưởng Bộ Phận Giao dịch làm việc với Thuế về các hồ sơ liên quan (nếu có)
Thực hiện các nhiệm vụ và công việc khác khi có yêu cầu phát sinh từ Trưởng Bộ Phận
Giao dịch làm việc với Thuế về các hồ sơ liên quan (nếu có)

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đăng chuyên ngành kế toán, tài chính, các chuyên ngành đào tạo có liên quan.
Độ Tuổi 28-34 tuổi
Có các chứng chỉ kế toán tài chính là lợi thế
Có từ 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Ứng viên có tiếng anh là lợi thế
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, ham học hỏi trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ TECHCOOP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng,... Môi trường làm việc năng động Happy Hour, Du lịch hằng năm Bảo hiểm xã hội,...
Lương, thưởng,...
Môi trường làm việc năng động
Happy Hour, Du lịch hằng năm
Bảo hiểm xã hội,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ TECHCOOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đường 24B Phường An Phú Thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

