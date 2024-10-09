Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tập Đoàn Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Kiểm tra, theo dõi, hạch toán công nợ chính xác của hồ sơ thanh toán, tạm ứng cho các nhà thầu trước khi trình phê duyệt

- Quản lý và theo dõi tiến độ thanh toán cho các nhà thầu theo Hợp đồng đã ký kết

- Lập báo cáo chi phí đầu tư xây dựng dở dang

- Lập báo cáo tài chính

- Làm việc trực tiếp với các Phòng/Ban/Trung tâm trong Tập đoàn

- Liên hệ và làm việc trực tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước như: Các Cục / Chi cục Thuế quản lý, các Sở Ban ngành liên quan khác

- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, hoặc Kiểm toán Hiểu biết pháp luật về lĩnh vực liên quan

2.

Kinh nghiệm

Tối thiểu 03 năm gần nhất làm công tác kế toán liên quan đến bất động sản, nhà thầu thi công Có kinh nghiêm kiểm tra, quản lý hồ sơ thanh toán, đối chiếu công nợ nhà thầu. Thành thạo phần mềm Fast

3.

Kỹ năng

Kỹ năng lập báo cáo tài chính Kỹ năng lập báo cáo chi phí đầu tư xây dựng dở dang Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, outlook), Kỹ năng khác: Bố trí thời gian, sắp xếp công việc, làm việc nhóm, xử lý tình huống, mềm dẻo linh hoạt, cẩn thận tỉ mỉ, kiên trì, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Tập Đoàn Tân Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Theo thoả thuận (Cạnh tranh).

- Thu nhập cao: Theo năng lực ứng viên & Hiệu quả làm việc.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật.

- Phụ cấp: Hỗ trợ tiền ăn trưa, các khoản công tác phí theo chính sách công ty.

- Tăng lương theo sự phát triển của công ty và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống.

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cùng các điều kiện khác theo quy định của công ty.

- Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Tân Hoàng Minh

