Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 4N8B Nguyễn Thị Thập, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm soát công nợ, sổ quỹ ngân hàng, chi phí chi nhánh, hoạch toán BKS và Misa Xuất hóa đơn bán hàng, hóa đơn hoàn thuế, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Check tiền tại cổng thanh toán, sửa, xóa phiếu, hướng dẫn nghiệp vụ trên phần mềm cho chi nhánh Kiểm tra, đối soát chứng từ bán hàng của chi nhánh, hủy chứng từ bán hàng của chi nhánh, hủy chứng từ đã hết thời gian lưu trữ. Điều chỉnh cân kho hàng hóa kiểm kê của QC Điều chỉnh đổi mã hàng hóa theo biên bản của SD care và ngành hàng, kho, điện thoại xanh Check tiền và tiếp nhận hướng dẫn chi nhánh trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ Tạo mã nhân viên, chi nhánh, kho, quỹ, mã khách Tạo mã chương trình khuyến mại, mã chiết khấu theo chương trình ngành hàng, Marketing Nhập hàng thu cũ đổi mới, khách bán lại hàng Xử lý tổng hợp số liệu để lên báo cáo theo yêu cầu quản lý và BQL.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học Tin học: Thành thạo tin học văn phòng Chuyên môn: Kế toán Doanh nghiệp Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm kế toán Ưu tiên các bạn tốt nghiệp khoa Tài chính - Kế toán các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Thương mại

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7,000,000VND - 9,000,000VNĐ hoặc thoả thuận theo năng lực Phụ cấp ăn trưa, gửi xe Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển sự nghiệp Thưởng các ngày lễ, Tết, hỷ,....theo chế độ công đoàn, team building. Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế... theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.