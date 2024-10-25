Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN
- Hà Nội: 4N8B Nguyễn Thị Thập, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Kiểm soát công nợ, sổ quỹ ngân hàng, chi phí chi nhánh, hoạch toán BKS và Misa
Xuất hóa đơn bán hàng, hóa đơn hoàn thuế, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Check tiền tại cổng thanh toán, sửa, xóa phiếu, hướng dẫn nghiệp vụ trên phần mềm cho chi nhánh
Kiểm tra, đối soát chứng từ bán hàng của chi nhánh, hủy chứng từ bán hàng của chi nhánh, hủy chứng từ đã hết thời gian lưu trữ.
Điều chỉnh cân kho hàng hóa kiểm kê của QC
Điều chỉnh đổi mã hàng hóa theo biên bản của SD care và ngành hàng, kho, điện thoại xanh
Check tiền và tiếp nhận hướng dẫn chi nhánh trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ
Tạo mã nhân viên, chi nhánh, kho, quỹ, mã khách
Tạo mã chương trình khuyến mại, mã chiết khấu theo chương trình ngành hàng, Marketing
Nhập hàng thu cũ đổi mới, khách bán lại hàng
Xử lý tổng hợp số liệu để lên báo cáo theo yêu cầu quản lý và BQL.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Đại học
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng
Chuyên môn: Kế toán Doanh nghiệp
Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm kế toán
Ưu tiên các bạn tốt nghiệp khoa Tài chính - Kế toán các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Thương mại
Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7,000,000VND - 9,000,000VNĐ hoặc thoả thuận theo năng lực
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển sự nghiệp
Thưởng các ngày lễ, Tết, hỷ,....theo chế độ công đoàn, team building.
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế... theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
