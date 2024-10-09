Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH WellLiving Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 227 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Theo dõi, thu thập và xử lý các dữ liệu, chứng từ cần thiết.

- Tính toán, trả lương và các khoản tài chính liên quan đến nhân sự.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê, giám sát tại các bộ phận liên quan.

- Theo dõi và quản lý công nợ, xác định và đề xuất lập dự phòng hay xử lý công nợ phải thu khó đòi.

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán, báo cáo thuế.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Tổng hợp, thống kê, cung cấp các số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho Cơ quan Thuế, Kiểm toán.

- Thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của Phụ trách Phòng.

- Hoàn thiện các hồ sơ chứng từ, lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Người Phụ trách.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Kế toán là công việc yêu thích và có thể là định hướng phát triển lâu dài.

- Đọc, hiểu tiếng Anh tốt là một lợi thế.

- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, các phần mềm kế toán.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Thái độ làm việc: Chủ động, chuyên nghiệp, nghiêm túc, siêng năng, nhanh nhẹn.

- Phẩm chất cơ bản: Trung thực, thẳng thắn, tử tế, cẩn thận.

- Khả năng cơ bản: Sẵn sàng học hỏi, thực hiện đúng theo và tư duy để tối ưu các quy trình, quy chuẩn giúp khách hàng được chăm sóc tốt và công ty hoạt động hiệu quả.

- Kỹ năng cơ bản: Giao tiếp, giải quyết vấn đề, lên kế hoạch, triển khai và giám sát kế hoạch., chia sẻ rõ ràng, lắng nghe chủ động, quản lý thời gian tốt, xử lý công việc đến tận cùng.

Tại Công ty TNHH WellLiving Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

- Mức lương thưởng hấp dẫn và cạnh tranh so với thị trường (theo năng lực).

- BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành.

- Lương tháng 13, thưởng dự án, thường kết quả kinh doanh theo lộ trình.

- Quà tặng vào dịp Lễ, Tết.

- Du lịch nghỉ dưỡng 2 - 4 lần 1 năm.

- Nghỉ giải lao văn phòng chung 1 tiếng 1 lần.

- Chương trình chăm sóc Thành viên “Member Wellness Program” định kỳ từ mỗi tuần.

- Chương trình thăm hỏi gia đình, hiếu hỷ, sinh con,...

- Chương trình phúc lợi đặc biệt theo thâm niên làm việc.

2. Cơ hội phát triển nghề nghiệp

- Tiếp cận với những công nghệ, giải pháp chăm sóc sức khoẻ tân tiến nhất trên thế giới hiện nay.

- Được khuyến khích cung cấp sản phẩm, dịch vụ chỉn chu và tốt nhất cho khách hàng.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, không ngừng nỗ lực để hướng tới sự xuất sắc.

- Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng.

- Được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực của bản thân.

- Lộ trình phát triển rõ ràng.

3. Môi trường làm việc, văn hoá

- Môi trường vật lý: Công ty chú trọng không gian, vệ sinh và chất lượng môi trường văn phòng về Không khí, Nước. WL trang bị hệ thống lọc không khí và lọc nước với tiêu chuẩn cao từ những Thương hiệu hàng đầu Thế giới.

- Môi trường văn hoá: Công ty chú trọng vào đào tạo phát triển năng lực thành viên và chăm sóc, rèn luyện sức khỏe thể chất, tinh thần thông gia Chương trình chăm sóc đặt biệt” “Member Wellness Program” định kỳ.

- Chuyên nghiệp: Công ty chú trọng nâng cao và không ngừng cải thiện tiêu chuẩn, liên tục học hỏi, đổi mới và nâng cấp, tử tế, không độc hại, không thị phị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WellLiving Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin