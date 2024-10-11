Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH XE CHO THUÊ MAI LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Bình Dương, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Doanh thu:

- Tính toán xác nhận số liệu với khách hàng xuất hóa đơn.

- Báo cáo doanh thu của khách hàng theo yêu cầu.

2. Công nợ khách hàng phải thu:

- Theo dõi, ghi nhận, và đối chiếu công nợ định kỳ hàng tháng, quý, năm.

- Đối chiếu công nợ trong các phần mềm.

3. Nhập liệu vào phần mềm kế toán:

- Nhập liệu theo sổ phụ ngân hàng vào các phần mềm.

- Hạch toán chi phí lãi chiết khấu.

4.Xác nhận công nợ:

- Xác nhận công nợ lái xe nghỉ việc.

- Xác nhận đối chiếu công nợ trong và ngoài hệ thống.

- Chấm điểm đánh giá lái xe

5. Nhập liệu tính lương lái xe:

- Lương các khách hàng được giao.

- Hạch toán thu chi hộ vé cầu đường.

- Tính toán chi phí vé cầu đường khách hàng được giao

6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc từ 03 năm ở vị trí tương tự;

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán và Kế toán kiểm toán trở lên;

- Am hiểu về Pháp luật và các quy định về thuế, nguyên tắc về TCKT.

- Ngoại ngữ: Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dùng có liên quan

- Trung thực, nhanh nhẹn, đáng tin cậy;

- Chính xác, cẩn thận từng chi tiết nhỏ trong suốt quá trình làm việc;

- Khả năng làm việc độc lập;

Tại CÔNG TY TNHH XE CHO THUÊ MAI LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

1. Thu nhập:

Mức lương cạnh tranh theo thoả thuận, năng lực và kinh nghiệm Thưởng hiệu quả công việc dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Tăng lương theo thâm niên làm việc.

2. Chế độ phúc lợi:

12 ngày phép/năm, cấp đồng phục hàng năm, hỗ trợ phụ cấp tiền cơm trưa, phụ cấp tiền điện thoại và các ưu đãi nội bộ dành cho CBNV. Hưởng các chính sách ưu đãi nội bộ dành cho CBNV (hiếu, hỷ, ốm đau,....) theo quy định Công ty. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn bao gồm thưởng, bồi dưỡng khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Được tham gia các buổi huấn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn từ Tập đoàn tổ chức.

3. Môi trường làm việc:

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Được tham gia các buổi huấn luyện nâng cao nghiệp vụ bán hàng. Hưởng ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ nội bộ trong hệ sinh thái của Tập đoàn Mai Linh Group Corporation.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các buổi huấn luyện nâng cao nghiệp vụ bán hàng.

Hưởng ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ nội bộ trong hệ sinh thái của Tập đoàn Mai Linh Group Corporation.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE CHO THUÊ MAI LINH

