Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lumiere Riverside, 259 Đ. Võ Nguyên Giáp, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác kế toán bán hàng:

Thực hiện nhận booking, lập báo giá, phiếu đăng ký căn hộ cho dự án; Thực hiện kiểm tra và theo dõi các hồ sơ thanh toán về hoàn tiền nhận booking và các khách hàng thanh toán dư cần hoàn trả. Theo dõi, kiểm tra, và thực hiện các giao dịch chuyển nhượng sản phẩm của dự án. Hạch toán và kiểm soát các phát sinh trên sổ phụ ngân hàng các dự án; Thống kê, theo dõi và nhập liệu về doanh thu bán hàng, lãi chậm nộp chi tiết từng căn hộ của dự án. Kiểm tra và ký xác nhận thông báo về bàn giao căn hộ, phí làm sổ. Lập phiếu, theo dõi và hạch toán các phiếu chi tất toán công nợ khách hàng khi nhận GCNQSH (sổ hồng). Theo dõi phí bảo trì, phí quản lý các dự án Masterise. Theo dõi và kiểm tra số liệu chính xác liên quan đến chi phí hoa hồng môi giới. Xuất hóa đơn điện tử căn hộ và làm hợp đồng phát hành hóa đơn điện tử các dự án sắp mở bán.

Công tác kế toán thanh toán:

Kiểm tra đối chiếu hồ sơ thanh toán với các điều khoản thanh toán đã quy định trong hợp đồng kinh tế đồng thời phải phù hợp với quy định về chuẩn Kế toán và Luật Thuế. Theo dõi các khoản Công nợ phải trả, công nợ tạm ứng. Kiểm tra bộ hồ sơ thanh toán thanh toán chi phí hoa hồng cho các đối tượng theo đúng tỷ lệ phí đã được ban hành. Kiểm tra hạch toán các khoản hoa hồng phải trả lên phần mềm kế toán được kịp thời chính xác. Kiểm tra hồ sơ thanh toán dự án dự án đảm bảo tính hợp lý hợp lệ. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kịp thời chính xác và đúng tiến độ. Trình hồ sơ thanh toán đế kế toán trưởng, chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền để được kiểm tra và phê duyệt thanh toán.

Các công việc khác:

Lưu trữ chứng từ hồ sơ kế toán theo đúng quy định. Các công việc khác được giao theo yêu cầu cấp trên và công ty. Lưu các UNC phát sinh liên quan tới bán hàng, bill cà thẻ, bảng lãi chậm nộp và các giấy tờ quan trọng liên quan tới công việc đang đảm nhận. Hỗ trợ phòng kế toán khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Tài Chính Kế toán. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Có kinh nghiệm vị trí quản lý tại các công ty xây dựng hoặc kinh doanh bất động sản. Kỹ năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán SAP, đặc biệt sử dụng thành thạo các hàm Excel. Khả năng làm việc đội nhóm, thuyết phục và thu hút với người hợp tác. Khả năng quản lý giao việc cho nhân viên theo quy trình, yêu cầu công việc đã được quy định chi tiết cụ thể rõ ràng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc gắn kết, thân thiện và chuyên nghiệp. BHXH theo quy định & Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt. Các chương trình đào tạo nội bộ. Cơ hội phát triển và thăng tiến. Công ty cung cấp các trang thiết bị cần thiết khi làm việc.

Môi trường làm việc gắn kết, thân thiện và chuyên nghiệp.

BHXH theo quy định & Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.

Các chương trình đào tạo nội bộ.

Cơ hội phát triển và thăng tiến.

Công ty cung cấp các trang thiết bị cần thiết khi làm việc.

