Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập Trên 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH TTD ECOM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH TTD ECOM

Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 9 đường Trần Não, khu phố 3, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lập báo cáo tài chính, quản lý sổ sách kế toán, theo dõi và kiểm soát chi phí. Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số liệu giữa các phòng ban liên quan. Đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán. Tham gia vào quá trình lập ngân sách hàng năm và theo dõi thực hiện ngân sách. Hỗ trợ trong việc chuẩn bị các báo cáo thuế và làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lập báo cáo tài chính, quản lý sổ sách kế toán, theo dõi và kiểm soát chi phí.
Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số liệu giữa các phòng ban liên quan.
Đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Tham gia vào quá trình lập ngân sách hàng năm và theo dõi thực hiện ngân sách.
Hỗ trợ trong việc chuẩn bị các báo cáo thuế và làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường doanh nghiệp. Am hiểu về luật kế toán và thuế hiện hành. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán. Kỹ năng phân tích số liệu tốt, cẩn thận và chi tiết. Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả. Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực công việc.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường doanh nghiệp.
Am hiểu về luật kế toán và thuế hiện hành.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
Kỹ năng phân tích số liệu tốt, cẩn thận và chi tiết.
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH TTD ECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: UP TO 18M Tăng lương định kỳ theo năng lực, định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài. Được trang bị thiết bị hiện đại để làm việc như máy tính, laptop,... Có phòng tập thể dục thể thao cho nhân viên. Môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại. Du lịch thường niên cùng công ty, coffee break hàng tuần. Tham gia CLB bóng đá công ty hàng tuần.
Lương: UP TO 18M
Tăng lương định kỳ theo năng lực, định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Được trang bị thiết bị hiện đại để làm việc như máy tính, laptop,...
Có phòng tập thể dục thể thao cho nhân viên.
Môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại.
Du lịch thường niên cùng công ty, coffee break hàng tuần.
Tham gia CLB bóng đá công ty hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TTD ECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TTD ECOM

Công ty TNHH TTD ECOM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 37/2/6 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

