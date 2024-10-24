Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)
- Hồ Chí Minh: 255 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Cập nhật ghi chép phản ánh kịp thời các thông tin giao nhận hàng hóa hàng ngày. Kiểm tra số lượng, đơn giá của từng sản phẩm. Lấy đó làm căn cứ xuất hóa đơn cho khách hàng
Thực hiện vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có)
Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi và quản lý tiền hàng. Quản lý khách nợ theo dõi chi tiết theo từng khách hàng. Lô hàng số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ
Tập hợp đầy đủ, chính xác và kịp thời các khoản chi phí bán hàng, thực tế phát sinh và kết chuyển.
Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày
Quản lý hợp đồng giao dịch với khách hàng
Các công việc khác liên quan theo yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tổng hợp, sử dụng tốt PM Misa, Amis,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xe, hiều về xe, phụ kiện xe.
Năng lực: Có khả năng quản lý, lập báo cáo chuyên môn về thuế, tài chính nội bộ & tham gia thanh tra thuế, kiểm toán nội bộ
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor) Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ lễ tết, phép năm theo quy định nhà nước
- Thưởng nhân viên xuất sắc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
